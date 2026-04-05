Hành động vàng của Quả bóng Vàng Việt Nam

Nằm trong chuỗi chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” và “Áo ấm đến trường” do Báo SGGP khởi xướng và thực hiện từ đầu năm 2023 đến nay, ngày 7-4, báo SGGP sẽ tổ chức trao tặng áo khoác và học bổng tại xã Bình Lợi – TPHCM. Chương trình có sự tham gia đồng hành của cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức.

Hoàng Đức với hình ảnh quen thuộc cùng các hoạt động thiện nguyện, bóng đá cộng đồng trong thời gian qua.

Tại đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025, chủ nhân các danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 đã xác nhận đồng hành cùng chương trình “Áo ấm đến trường” trong vai trò Đại sứ. Ngay sau đêm Gala, nhiều cầu thủ, huấn luyện viên đã đồng loạt hướng ứng, đóng góp cùng Ban tổ chức – báo SGGP ở sứ mệnh chung sức cùng cộng đồng như tiền đạo Sebastiao, Nguyễn Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Hải Yến, Châu Đoàn Phát…

Và mới đây, chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2025 Nguyễn Hoàng Đức xác nhận sẽ cùng tham gia với chương trình qua hoạt động trao quà trong tháng 4 tại trường Trung học Phổ thông Năng khiếu TDTT Bình Chánh (TPHCM). Toàn bộ quà tặng và học bổng trị giá 100 triệu đồng tặng học học sinh khó khăn tại xã Bình Lợi đợt này do Hoàng Đức tài trợ.

Hoàng Đức cùng khán giả hâm mộ trong đêm Gala trao giải Quả bóng Vàng VN 2025

Cùng với vai trò Đại sứ cho chương trình “Áo ấm đến trường”, với sự lan tỏa về hình ảnh ở trong và ngoài sân cỏ, Hoàng Đức còn đang làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng khác, trong đó có LPBank, cũng là một bạn đồng hành quen thuộc của giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam trong nhiều năm qua.

Từ mong muốn khích lệ tinh thần hiếu học, nâng bước các em học sinh trên hành trình học tập, năm 2023, Báo SGGP phát động chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”. Sau ba năm, chương trình đã vận động được trên 32 tỷ đồng, hỗ trợ 47 điểm trường tại 23 tỉnh, thành phố. Tiếp nối ý nghĩa nhân văn đó, mở rộng nội dung hoạt động, Báo SGGP phát động chương trình “Áo ấm đến trường”, mong muốn trở thành nhịp cầu sẻ chia, mang hơi ấm của cộng đồng đến với những ước mơ còn gặp nhiều gian khó. Từ cuối năm 2025 đến nay, đã có gần 10.000 chiếc áo, cùng học bổng và quà tặng được trao tại 33 trường học thuộc 10 tỉnh, thành trên cả nước.

Chủ nhân các Quả bóng Vàng VN 2025 nhận lời làm Đại sứ của chương trình "Áo ấm đến trường"

Mọi đóng góp tài chính được tiếp nhận qua tài khoản Báo Sài Gòn Giải Phóng, số tài khoản 000170406008519 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigon Bank). Nội dung chuyển khoản: Ủng hộ chương trình Áo ấm đến trường. Liên hệ thông tin về chương trình: Chị Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo SGGP, điện thoại: 0909632031, email: nhunglesggp@gmail.com.

Các cá nhân, đơn vị ủng hộ chương trình “Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường” và chương trình “Áo ấm đến trường”: Công ty CP Giang Nam Logistics; Công ty CP Đầu tư Thiện Hạnh; Trường Đại học Công thương TPHCM; Cơ sở Như Lan; Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC; Công ty CP Lê Bảo Minh; Công ty CP Đầu tư & Kinh doanh Nhà Khang Điền; Công ty TNHH KARDIA LABS; Công ty TNHH ICD Phúc Long; Công ty TNHH Đầu tư Huệ Minh Đăng; Công ty TNHH MTV Nhà nước Yến sào Khánh Hòa; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), CN Hà Giang; Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu; Tập đoàn cao su Việt Nam; Công ty CP Phân bón Bình Điền; Hãng điện thoại Honor; Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM; Công ty TNHH AMWAY Việt Nam; Công ty TNHH Thực phẩm Nhất Nguyên; Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Đại Dương; Công ty CP TCT May Đồng Nai; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS); Công ty TNHH Bảo mật Nam Trường Sơn; Công ty CP Chuỗi Thực phẩm TH-TH True Milk; Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Tập đoàn Nước giải khát Tân Hiệp Phát; Công ty KGAA; Công ty Cổ phần Dược Đại Nam; Công ty CP Giám định Việt Đông Á; Công ty CP Giám định và Tư vấn Việt; Công ty TNHH Dấu ấn Việt (VietMark); Công ty TNHH TM-DV Quốc Hằng; Công ty CP Đầu tư Phát triển Giáo dục Quốc tế Hoàng Gia; Chương trình Jimmii Nguyễn Du ca; cầu thủ Sebastiao Alexandre; Quả bóng vàng VN 2025 Nguyễn Hoàng Đức; Quả bóng vàng VN 2025 Nguyễn Thị Bích Thùy; Quả bóng bạc VN 2025 Phạm Hải Yến; Quả bóng đồng VN 2025 Trần Thị Thùy Trang; PTBT Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương; Bà Trinh Lam (Việt kiều Úc); và một số bạn đọc khác…

QUỐC CƯỜNG