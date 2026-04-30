CLB Công an TPHCM sẽ làm nên chuyện trên sân Thiên Trường?

Tìm lại cảm giác chiến thắng khi giành trọn 3 điểm trước Hà Tĩnh hồi quân qua, CLB Công an TPHCM tiếp tục gặp thử thách ở vòng 21 LPBank V-League khi có chuyến làm khách trên sân Thiên Trường trước Nam Định. Trận đấu mà đôi bên đều cố giành chiến thắng để hướng đến thứ hạng trong top 7 chung cuộc, như là một vị trí an ủi.

Tiến Linh liệu sẽ "giải hạn" ở cuộc so tài trên sân Thiên Trường ở vòng 21?

Lực lượng không đổi, thậm chí là có sự trở lại của Xuân Son nhưng đương kim vô địch Nam Định đã bất ngờ lận đận, sa sút đến ngạc nhiên mùa này. Dù giành được 1 điểm qua chuyến làm khách trên sân Bình Dương ở vòng 20, nhưng Nam Định chính thức trở thành cựu vô địch khi bị Công an Hà Nội tạo khoảng cách lên 21 điểm khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu.

Không chỉ mất hy vọng bảo vệ ngôi vô địch, việc tranh đua vào top 3 của đội bóng thành Nam cũng không hề dễ dàng trước sự ổn định của nhóm đội đang ở khu vực đầu bảng. Thế nên, mục tiêu còn lại của Nam Định là phấn đấu giữ hạng trong nửa đầu của BXH chung cuộc cũng như tìm danh hiệu vô địch an ủi ở Cúp Quốc gia. Giải đấu mà họ sẽ gặp Công an TPHCM ở bán kết.

Đối thủ của Nam Định ở vòng 21 không ai khác chính là... Công an TPHCM, đội cũng đang hướng đến mục tiêu đứng nửa đầu trên BXH chung cuộc cùng với danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia an ủi. Những ứng viên vô địch cùng bị lỡ hẹn gặp nhau vào cuối mùa, nhưng không vì thế mà trận đấu này sẽ giảm đi tính quyết liệt.

Dù hiệu suất ghi bàn không còn ổn định như những mùa trước, nhưng Xuân Son vẫn đang là tiền đạo nguy hiểm trên hàng công đội bóng thành Nam.

Đội khách vừa có trận thắng trên sân Hà Tĩnh để kết thúc 3 trận toàn thua trước đó. Thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức liệu sẽ thừa thắng xông lên qua chuyến làm khách trên sân Thiên Trường ở vòng 21? Cầu thủ được quan tâm nhiều nhất ở trận này vẫn là Nguyễn Tiến Linh. Đã từ lâu rồi chưa ghi bàn, điều đó càng gia tăng áp lực lên chân sút vốn một thời là tay săn bàn số 1 ở đội tuyển Việt Nam. Tiến Linh đang rất khát khao “giải hạn”, mà nếu điều đó được thực hiện trên “chảo lửa” Thiên Trường thì thật lắm cảm xúc.

Ở vào thời điểm mà mục tiêu tranh vào top 3 đã xa dần, nhưng không còn bận tâm đến chuyện đua trụ hạng, hai đội sẽ cùng nhập cuộc với tâm lý thoải mái và kỳ vọng sẽ là thế trận cống hiến, nhiều bàn thắng.

Dự đoán: 2-2

QUỐC CƯỜNG