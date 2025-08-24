Chương trình tập huấn đợt 2 dành cho GSTT, trọng tài các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc ga 2025-2026.

Ông Nguyễn Minh Ngọc phát biểu tại buổi khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch VFF; Chủ tịch HĐQT Công ty VPF nhấn mạnh, năm nay, chương trình tập huấn tiếp tục tổ chức thành hai đợt, trong đó đợt 1 tại Hà Nội dành cho lực lượng làm nhiệm vụ tại V-League và VAR, còn đợt 2 tại TPHCM tập trung cho lực lượng giám sát, trọng tài các giải còn lại. Hiện nay, lực lượng trọng tài tham gia V-League, đặc biệt là trọng tài VAR vẫn còn hạn chế, trong khi sắp tới VPF sẽ đầu tư thêm một xe VAR nữa. Vì vậy, Ban Tổ chức rất kỳ vọng lực lượng trọng tài từ đợt tập huấn này sẽ phát triển để có thể bổ sung, tăng cường cho V-League.

Ông Trần Anh Tú cũng lưu ý, trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao và xu thế hội nhập của bóng đá Việt Nam, các trọng tài ngoài việc nâng cao chuyên môn cần chủ động trau dồi thêm tiếng Anh, để nắm bắt cơ hội và đủ điều kiện tham gia điều hành các trận đấu có VAR. Ông Trần Anh Tú nhắc nhở, Giải hạng Nhất quốc gia chưa áp dụng VAR, nên trọng tài càng cần tập trung và nỗ lực hơn để đảm bảo chất lượng chuyên môn. Bên cạnh đó, các giám sát trọng tài cần phải thể hiện sự công tâm, trách nhiệm, hỗ trợ để đội ngũ trọng tài tiến bộ và giảm thiểu sai sót.

Về phía Công ty VPF, ông Nguyễn Minh Ngọc – Tổng Giám đốc Công ty VPF cho biết, chương trình tập huấn có sự điều chỉnh khi lùi nội dung kiểm tra thể lực xuống ngày cuối cùng, nhằm tạo điều kiện để trọng tài có thêm thời gian chuẩn bị và cập nhật đầy đủ kiến thức trước khi bước vào kiểm tra. Công tác y tế cũng được tiếp tục chuẩn bị kỹ lưỡng với đầy đủ trang thiết bị và nhân lực hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho các thành viên tham gia.

Ông Nguyễn Minh Ngọc nhấn mạnh, dù Giải hạng Nhất quốc gia chưa áp dụng VAR, nhưng Ban tổ chức vẫn cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan để trọng tài chủ động nghiên cứu, tìm hiểu. Những trọng tài đáp ứng yêu cầu sẽ được lựa chọn tham gia các lớp tập huấn về VAR nhằm bổ sung vào lực lượng điều hành tại V-League trong tương lai gần.

Theo kế hoạch, chương trình tập huấn đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 27-8 tại TPHCM. Nội dung bao gồm: cập nhật Luật thi đấu 2025-2026, các bài kiểm tra lý thuyết và thực hành chuyên sâu (Penalty Area Incidents, Tactical Fouls, Handball, Offside…), rút kinh nghiệm các tình huống từ mùa giải 2024-2025, giới thiệu Điều lệ và công tác tổ chức thi đấu mùa giải 2025/26, cùng bài kiểm tra thể lực bắt buộc đối với trọng tài.

ĐOÀN NHẬT