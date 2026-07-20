Chung kết, Tây Ban Nha - Argentina 0-0 (Hiệp 1): Thế trận chặt chẽ, Tây Ban Nha dồn ép

Trận chung kết World Cup 2026 tại sân vận động MetLife đã khởi đầu với sự thận trọng cao độ từ cả Tây Ban Nha và Argentina. Hiệp một kết thúc với tỷ số 0-0, phản ánh đúng tính chất căng thẳng của một trận tranh ngôi vương. Messi gần như không có bóng để chơi, trong khi Tây Ban Nha chiếm giữ thế trận và là đội duy nhất có các cú sút cầu môn.

Ngay từ phút thứ 5, Emiliano Martínez đã phải thể hiện bản lĩnh để cản phá cú dứt điểm của Lamine Yamal – tín hiệu duy nhất cho thấy khung thành Argentina bị đe dọa thực sự. Sau đó, trận đấu rơi vào trạng thái "đóng băng" chiến thuật.

Tây Ban Nha là đội chủ động hoàn toàn với lối chơi pressing tầm cao và kiểm soát bóng vượt trội, đạt 64% thời lượng giữ bóng trong 30 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự thận trọng của cả hai đội đã tạo nên một kỷ lục buồn: 25 phút đầu trận chỉ có duy nhất 1 cú dứt điểm trúng đích (của Lamine Yamal), con số thấp nhất trong một trận chung kết World Cup kể từ năm 1966.

Tây Ban Nha áp đảo tuyệt đối về quyền kiểm soát bóng, có thời điểm lên tới 84% trong 10 phút, và duy trì tỷ lệ 68,24% so với 31,76% của Argentina tính đến phút 39. Nhưng những con số đẹp ấy không chuyển hóa thành pha bóng nguy hiểm nào.

Yamal là cái tên nổi bật nhất bên phía "La Roja" khi sớm có cơ hội ở phút thứ 5, nhưng cú sút góc hẹp của anh không thắng được Emiliano Martinez. Đến phút 39, Mikel Oyarzabal tiếp tục thử vận may với cú sút từ rìa vòng cấm nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ môn đối phương. Dù liên tục "vây hãm", Tây Ban Nha vẫn chưa thể xuyên thủng hàng thủ kỷ luật của Argentina.

Đây chính là điểm nghẽn của lối chơi kiểm soát: sở hữu bóng nhiều không phải là chiến thắng, nó chỉ là vạch xuất phát cho một trận đánh chưa có hồi kết. De la Fuente liên tục chỉ đạo từ đường biên, phản ánh sự sốt ruột trước một hàng thủ Argentina chấp nhận lùi sâu, chờ đợi khoảnh khắc phản công thay vì đối đầu trực diện.

Trong khi đó, dù đổi đến 3 vị trí so với trận bán kết, Argentina phải trải qua hiệp đấu vô cùng khó khăn. Họ không có bất kỳ cú sút nào trong 45 phút đầu tiên, nhưng phải nhận 1 thẻ vàng và cái giá phải trả là chấn thương của Lisandro Martínez, buộc Otamendi phải vào sân sớm. Một mất mát nghiêm trọng ở hàng phòng ngự.

Ngôi sao Lionel Messi bị phong tỏa chặt chẽ, thậm chí chỉ có 2 lần chạm bóng sau 20 phút đầu trận. Argentina chủ yếu chơi thấp, chịu trận và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công đơn lẻ nhưng mặt sân khô khiến các pha xử lý bóng dài gặp nhiều khó khăn.

Cơ hội rõ ràng nhất cho Tây Ban Nha đến ở phút 43, khi Cucurella dứt điểm nhưng đi chệch khung thành – khoảnh khắc có thể đã thay đổi cục diện nếu chính xác hơn vài centimet.

Hiệp 1 khép lại không bàn thắng, không hào quang cho bên nào. Nhưng phía sau sự cân bằng ấy là hai triết lý bóng đá đối lập: một bên tin vào việc bóp nghẹt đối thủ bằng bóng, một bên tin vào sự kiên nhẫn như một thứ vũ khí sắc bén. Hiệp 2 sẽ là nơi trả lời: kiểm soát bóng có phải luôn đồng nghĩa với kiểm soát số phận?

HỒ VIỆT