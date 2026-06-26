Chủ tịch FIFA tạo cơn sốt khi dự khán cùng lúc 2 trận cách nhau 154km

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội khi xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp của 2 trận đấu World Cup 2026 diễn ra cùng thời điểm và cách nhau 154km.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán trận Ecuador gặp Đức

Ở lượt trận cuối bảng E diễn ra rạng sáng 26-6 (giờ Việt Nam), ống kính truyền hình bắt được khoảnh khắc ông Infantino dự khán sân Lincoln Financial (Philadelphia - Mỹ), nơi diễn ra cuộc đối đầu giữa Curacao và Bờ Biển Ngà tại lượt trận cuối bảng E, trước khi tiếp tục xuất hiện tại sân MetLife (East Rutherford) để theo dõi trận Ecuador gặp Đức. Việc Chủ tịch FIFA có mặt tại cả 2 địa điểm trong khoảng thời gian rất ngắn, cách nhau 154km tính theo đường ô tô (mất hơn 1 giờ 30 phút lái xe), khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và hào hứng bàn luận.

Cộng đồng mạng ví sự xuất hiện liên tiếp của ông Infantino như thể "có mặt ở khắp nơi". Tuy nhiên, phía sau lịch trình dày đặc này là sự hỗ trợ đặc biệt về phương tiện di chuyển. Theo truyền thông tại Anh, Chủ tịch FIFA sử dụng chuyên cơ riêng do Qatar Airways tài trợ xuyên suốt giải đấu. Nhờ đó, ông có thể rời một sân vận động sau hiệp 1 để nhanh chóng di chuyển đến sân khác trước khi trận đấu còn lại khép lại.

Bên cạnh chuyên cơ, ông Infantino còn nhận được sự hỗ trợ từ lực lượng cảnh sát địa phương tại các thành phố đăng cai. Việc được hộ tống và mở đường giúp người đứng đầu FIFA rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tránh tình trạng ùn tắc giao thông vốn rất phổ biến trong thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ông Infantino theo dõi trận Curacao gặp Bờ Biển Ngà

Đây cũng không phải lần đầu ông Infantino gây chú ý với lịch trình dày đặc tại World Cup 2026. Trước đó, Chủ tịch FIFA từng dự khán trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi trên sân Azteca trước khi tiếp tục đến Guadalajara để theo dõi màn so tài giữa Hàn Quốc và CH Czech. Ít ngày sau, ông lại xuất hiện ở trận Thụy Sĩ gặp Qatar rồi nhanh chóng di chuyển sang Canada để xem Australia đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ.

World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico với khoảng cách rất lớn giữa các thành phố đăng cai. Theo nguồn tin thân cận, kế hoạch dự khán 2 trận mỗi ngày của Chủ tịch FIFA Infantino sẽ được duy trì trong phần lớn thời gian diễn ra nếu điều kiện thời tiết và lịch trình cho phép. Người đứng đầu cơ quan bóng đá thế giới luôn nỗ lực hiện diện tại nhiều điểm nóng của giải đấu, đồng thời góp phần tạo thêm sức hút cho sự kiện.

HỮU THÀNH