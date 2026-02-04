Chủ tịch FIFA muốn gỡ lệnh cấm bóng đá Nga

Báo chí Anh vừa đưa tin về việc Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ mong muốn đưa Nga trở lại thi đấu bóng đá quốc tế, chấm dứt lệnh cấm kéo dài từ năm 2022 sau khi xung đột Nga – Ukraine xảy ra.

Năm 2022, ngay sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, FIFA và UEFA đã nhanh chóng đình chỉ toàn bộ đội tuyển quốc gia, câu lạc bộ Nga khỏi các giải đấu quốc tế “cho đến khi có thông báo mới”. Nga bị loại khỏi World Cup 2022, không tham gia vòng loại Euro 2024 và cũng không có mặt ở World Cup 2026 sắp tới. Lệnh cấm này xuất phát từ việc nhiều quốc gia châu Âu từ chối thi đấu hoặc tổ chức trận gặp Nga, dẫn đến quyết định loại trừ toàn diện.

Bốn năm sau, chiến tranh vẫn tiếp diễn mà không có dấu hiệu Nga rút quân dưới thời Tổng thống Vladimir Putin. Tuy nhiên, chủ tịch Gianni Infantino – người từng nhận Huân chương Hữu nghị từ Nga sau World Cup 2018 – lại cho rằng lệnh cấm đã thất bại. Trong cuộc phỏng vấn với Sky Sports tại London, ông khẳng định: “Chúng ta phải xem xét việc đưa Nga trở lại. Chắc chắn rồi. Lệnh cấm này không đạt được gì, nó chỉ tạo ra thêm sự thất vọng và thù hận”. Infantino lập luận rằng việc cho phép trẻ em, thiếu niên Nga tham gia bóng đá ở châu Âu sẽ giúp ích, đồng thời nhấn mạnh FIFA “thực sự không nên cấm bất kỳ quốc gia nào tham gia bóng đá vì hành động của lãnh đạo chính trị”. Ông cho rằng cần giữ “các mối liên hệ mở” để bóng đá đóng vai trò đoàn kết thay vì chia rẽ.

Chủ tịch FIFA và Tổng thống Putin tại World Cup 2018

Phản ứng từ Ukraine cực kỳ mạnh mẽ. Bộ trưởng Thể thao Ukraine Matvii Bidnyi chỉ trích Infantino là “thiếu trách nhiệm”. Ông Bidnyi chia sẻ quan điểm của Hiệp hội Bóng đá Ukraine, cảnh báo chống lại việc Nga trở lại các giải đấu quốc tế chừng nào xung đột vẫn còn. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha thậm chí gọi chủ tịch Infantino là “kẻ thoái hóa đạo đức” vì đề xuất này.

Vụ việc này không phải lần đầu Infantino gây tranh cãi về địa chính trị. Gần đây, ông còn trao giải “Hòa bình FIFA” cho Tổng thống Mỹ Donald Trump vì vai trò “giải quyết xung đột”, điều cũng bị chỉ trích rộng rãi.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng thuộc về Ủy ban Điều hành FIFA và UEFA. Đề xuất của Infantino đã khơi dậy làn sóng tranh luận gay gắt, đặc biệt từ phía Ukraine và các nước ủng hộ Kiev, cho thấy bóng đá quốc tế vẫn bị cuốn vào vòng xoáy xung đột Nga-Ukraine.

Nga hiện vẫn bị treo quyền tham dự các giải đấu do FIFA và UEFA tổ chức, bao gồm vòng loại World Cup và các giải cấp đội tuyển quốc gia, CLB. Năm 2023, một số đội trẻ của họ đã được phép thi đấu trở lại trong khuôn khổ hạn chế, nhưng sau đó UEFA phải rút lại quyết định do vấp phải phản ứng dữ dội từ nhiều liên đoàn thành viên.

LONG KHANG