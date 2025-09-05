Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sang Nhật Bản thi đấu

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sang Nhật Bản ngày 5-9. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Kỷ lục gia của bóng chuyền nữ Việt Nam

Rạng sáng ngày 5-9, Trần Thị Thanh Thúy lên đường tới Nhật Bản. Cô chính thức trở thành cầu thủ của đội Gunma Green Wings tham dự giải vô địch Nhật Bản trong mùa giải 2025-2026. Đại diện đội VTV Bình Điền Long An đã chia sẻ: “Đội bóng tạo điều kiện tối đa để Trần Thị Thanh Thúy được phát huy khả năng khi chơi bóng tại nước ngoài. Thúy rất quyết tâm tại lần sang Nhật Bản này”.

Việc khoác áo đội Gunma Green Wings ghi nhận Trần Thị Thanh Thúy có 3 lần thi đấu tại giải bóng chuyền Nhật Bản. Đây là kỷ lục chưa có tuyển thủ bóng chuyền nữ nào khác của Việt Nam đạt được. Trước đây, cô từng khoác áo đội Denso Airybees (2019-2020) và đội PFU Blue Cats (2021-2024). Năm ngoái, Thanh Thúy đã khoác áo đội Kuzeyboru (Thổ Nhĩ Kỳ). Đầu năm nay, chủ công này đã thi đấu cho đội Gresik Petrokimia (Indonesia).

Trần Thị Thanh Thúy là cầu thủ có số lần ra nước ngoài thi đấu nhiều nhất từ trước tới nay. Đại diện đội VTV Bình Điền Long An cho biết trước mắt hợp đồng của Thúy với đội Gunma Green Wings có thời hạn 1 mùa giải. Sau đó, các bên tiếp tục làm việc với nhau để thương thảo gia hạn hợp đồng hay không. Ở tuổi 28, Trần Thị Thanh Thúy đang giữ chuyên môn ổn định để thi đấu các trận bóng chuyền đỉnh cao. Cô từng bày tỏ các dịp thi đấu nước ngoài giúp mình tích lũy kinh nghiệm đáng kể giúp bản thân hoàn thiện hơn.

Chờ đợi tấm HCV SEA Games 33-2025

Thanh Thúy rất tự tin sang Nhật Bản thi đấu lần này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản bắt đầu từ ngày 10-10 và kéo dài tới tháng 4 năm 2026. Một trong những lo ngại của Đội tuyển bóng chuyền Việt Nam là Thanh Thúy có thể không được Gunma Green Wings cho về hội quân tham dự SEA Games 33-2025 vào tháng 12. Bởi lẽ, SEA Games không phải giải đấu thuộc hệ thống thế giới để buộc các đội phải trả cầu thủ cho từng quốc gia.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ làm việc cùng đội Gunma Green Wings nhằm có Thanh Thúy trở về tham dự SEA Games 33-2025. HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt từng tiết lộ dự kiến Thanh Thúy về Việt Nam hội quân khoảng 1 tuần trước khi lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33-2025. Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ phải tập luyện vắng Thanh Thúy trong giai đoạn trước đó sau khi tất cả hội quân vào cuối tháng 10.

Trong 3 kỳ SEA Games gần nhất (SEA Games 30, 31, 32), Trần Thị Thanh Thúy là cầu thủ chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tham dự trận chung kết. Tuy nhiên, chúng ta đều nhận HCB. Chỉ tiêu ngành thể thao đặt ra cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là giành HCV SEA Games 33-2025. Với vai trò đội trưởng, Trần Thị Thanh Thúy sẽ gặp áp lực không nhỏ khi cùng đồng đội thi đấu tại Thái Lan vào tháng 12.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết ông và ban huấn luyện luôn tin tưởng vai trò thủ lĩnh trên sân của Trần Thị Thanh Thúy bởi cầu thủ có khả năng xốc tinh thần đồng đội rất tốt.

Như vậy, người hâm mộ Việt Nam sẽ không được xem Trần Thị Thanh Thúy thi đấu giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 nhưng chắc chắn cô sẽ là thành viên trụ cột tham dự SEA Games 33-2025.

MINH CHIẾN