Chủ công Kuttika Kaewpin khoác áo đội Hoá chất Đức Giang ở vòng 2

Kuttika Kaewpin đồng ý sang Việt Nam thi đấu vào tháng 10. Ảnh: SMM

Tuyển thủ Thái Lan này sẽ gia nhập đội Hóa chất Đức Giang lào cai tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Ban huấn luyện đội bóng đã trao đổi cùng SGGP ngày 20-9: “Sự bổ sung chủ công Kuttika Kaewpin là phù hợp với yêu cầu chuyên môn chúng tôi đang chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025”.

Kuttika Kaewpin sở hữu chiều cao 1m71. Tuy nhiên tay đập này thi đấu hiệu quả ở các pha phối hợp tấn công từ 2 biên. Trước đây, Kuttika Kaewpin đã khoác áo đội Bắc Ninh tại giải hạng A toàn quốc năm 2024 và tham dự Giải bóng chuyền quốc tế VTV9-Bình Điền 2024 cùng Hóa chất Đức Giang lào cai.

Tháng 7 năm nay, Kuttika Kaewpin tham dự cùng đội U21 Thái Lan tại VTV Cup 2025 tổ chức ở Việt Nam. Tuy nhiên, cầu thủ này về nước giữa chừng do được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan tham dự giải National League 2025.

Như vậy, Hóa chất Đức Giang là đội đầu tiên tại giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia có 2 ngoại binh. Đội này đã đăng ký cầu thủ Tichaya Boonlert ở vị trí chuyền 2.

Giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 sẽ khởi tranh ngày 7-10 tại Ninh Bình. Giải đấu tiếp tục tranh tài 2 trận còn lại vòng bảng sau đó các đội nam, nữ xác định thứ hạng để có suất dự vòng chung kết hoặc tranh vé trụ hạng. Đội vô địch quốc gia 2025 sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng của Ban tổ chức.

MINH CHIẾN