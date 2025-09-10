Chủ công Anurak Phanram sẽ khoác áo đội nam Tây Ninh

Cầu thủ Anurak Phanram sẽ tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia của Việt Nam trong đội hình Tây Ninh. Ảnh: SEAVLEAGUE

HLV Phạm Phước Tiến của đội bóng chia sẻ cùng SGGP ngày 10-9: “Chúng tôi và cầu thủ Anurak đã đạt được thỏa thuận hợp đồng. Tay đập này là sự bổ sung mà đội Tây Ninh chờ đợi để tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Anurak có chuyên môn tốt, phù hợp với yêu cầu về vị trí mà đội bóng cần bổ sung. Chúng tôi quyết tâm đạt kết quả tốt tại giai đoạn 2”.

Tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia, đội bóng này có tên gọi cũ là Long An. Trong giai đoạn thứ 2, đội bóng được đổi tên là Tây Ninh và được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chấp thuận.

Anurak Phanram là chủ công quen thuộc của đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan nhiều năm qua. Tay đập này chỉ sở hữu chiều cao 1m83 tuy nhiên có khả năng bật đà tấn công là 3m22. Các cầu thủ bóng chuyền Việt Nam không xa lạ với Anurak Phanram bởi từng đối đầu với tay đập này trong nhiều cuộc đọ sức giữa đội tuyển nam Thái Lan và đội tuyển nam Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Anurak Phanram sang Việt Nam thi đấu.

Tại 2 lượt giải SEA V.League 2025 vừa qua, Anurak Phanram là cầu thủ thi đấu trong đội hình chính đội nam Thái Lan.

Trong giai đoạn thứ nhất, đội Tây Ninh đã thuê chủ công Anut Promchan (Thái Lan) cũng là 1 tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên để củng cố hơn về sức mạnh cho đội hình, HLV Phạm Phước Tiến và ban huấn luyện đã ký hợp đồng với Anurak Phanram.

Ông Phạm Phước Tiến trao đổi thêm: “Nếu không có gì thay đổi ngày 22-9, Anurak Phanram sang Việt Nam. Cầu thủ sẽ làm quen với đội bóng sau đó chúng tôi di chuyển tới Ninh Bình chuẩn bị tham dự giai đoạn 2 giải quốc gia”. Tại giai đoạn 2, đội nam Tây Ninh sẽ thi đấu 2 trận còn lại của vòng bảng gặp Hà Nội và Ninh Bình.

MINH CHIẾN