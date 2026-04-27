Chiến thắng đầu tiên đầy cảm xúc của Thanh Niên TPHCM

Tiếng còi mãn cuộc từ trọng tài Trương Hồng Vũ vang lên, các thành viên Thanh Niên TPHCM ôm nhau ăn mừng đầy cảm xúc. Chiến thắng 1-0 ở trận “chung kết ngược” với đội khách Long An vào chiều 26-4 đã thắp sáng lại hy vọng cho thầy trò HLV Lương Trung Tuấn trong cuộc đua trụ lại với Giải hạng Nhất quốc gia.

Thanh Niên TPHCM có chiến thắng đầy cảm xúc ở trận "chung kết ngược" với Long An. ẢNH: ANH TRẦN

Ngay cả khi trận “chung kết ngược” đã khép lại từ lâu, HLV Lương Trung Tuấn vẫn chưa thể cân bằng được cảm xúc. Ông trao đổi với truyền thông, giọng như có gì đó nghẹn lại ở cổ vì quá vui sướng. Thanh Niên TPHCM sau 16 vòng mới có được trận thắng đầu tiên tại mùa giải 2025-2026. Tất cả cảm xúc bị dồn nén suốt thời gian dài như chiếc lò xo bung ra mạnh mẽ, thể hiện qua hình ảnh toàn đội ôm nhau ăn mừng như... vừa giành một danh hiệu lớn.

“Tôi ôm mấy đứa nhỏ mà muốn rơi nước mắt, còn tụi nhỏ có đứa đã khóc. Thật sự rất vui, vì đây là trận thắng đầu tiên của các em. Các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần tuyệt vời, chiến đấu đến những giây phút cuối cùng”, HLV Lương Trung Tuấn trải lòng. Còn Trưởng đoàn Nguyễn Đồng Hưng thì thốt lên: “Rất căng thẳng và hồi hộp, có lúc tôi tưởng mình không trụ nỗi cơn đau ở tim”.

Trưởng đoàn Nguyễn Đồng Hưng ôm lấy ngoại binh Thanh Niên TPHCM. ẢNH: ANH TRẦN

Không như các đội chuyên nghiệp mà HLV Lương Trung Tuấn từng làm việc trước đây, Thanh Niên TPHCM là đội bóng đặc biệt, bởi đa phần các cầu thủ mới này mới chỉ 18-19 tuổi, thuộc lò HAGL. Như Phan Trí Dũng, tiền vệ ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Long An để mang về chiến thắng đầu tiên cho đội nhà, chỉ vừa bước sang tuổi 18 cách đây vài ngày. Thi đấu với đội hình kém xa về tuổi đời và kinh nghiệm so với các đối thủ, lại chủ yếu là những gương mặt còn “học việc” ở sân chơi hạng Nhất, nhưng nhà cầm quân có biệt danh Tuấn “Nhám” vẫn biết cách giúp đội bóng tháo gỡ từng vấn đề.

Chiến thắng này vẫn chưa thể đưa Thanh Niên TPHCM thoát khỏi vị trí cuối bảng với 7 điểm, nhưng lại thắp sáng hy vọng khi chỉ còn kém 1 điểm so với chính Long An. Thậm chí, CLB xếp thứ 10 là Đồng Tháp, dù hơn thầy trò HLV Lương Trung Tuấn 6 điểm, nhưng vẫn thấp thỏm âu lo vì còn cuộc đối đầu với Long An.

HLV Lương Trung Tuấn đã xốc lại tinh thần cho các học trò. ẢNH: ANH TRẦN

Từng có thời điểm Thanh Niên TPHCM bị xem là ứng viên hàng đầu cho suất rớt hạng duy nhất, khi đội hình chủ yếu là những cầu thủ trẻ non kinh nghiệm. Tuy nhiên, kể từ khi HLV Lương Trung Tuấn đến dẫn dắt từ giai đoạn II, mọi nhận định có thể bị đảo chiều bất cứ thời điểm nào. Cuộc đua trụ hạng trở nên hấp dẫn và khó lường hơn khi Thanh Niên TPHCM, Long An và cả Đồng Tháp đều đang đối diện nguy cơ.

Cuối tuần này, Thanh Niên TPHCM sẽ có chuyến làm khách được dự báo “lành ít dữ nhiều” trên sân của đội đầu bảng Đồng Nai. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng sau chiến thắng vừa qua, thầy trò HLV Tuấn “Nhám” vẫn nuôi hy vọng tạo nên bất ngờ khi tinh thần đang lên cao.

“Chặng đường phía trước còn rất khó khăn, trận tới sẽ gặp Đồng Nai. Chúng tôi xác định đã vào thế không còn đường lùi, nên mỗi trận đấu đều phải thi đấu với tinh thần như hôm nay. Khi tinh thần của các bạn đang lên cao như vậy, tôi tin các em có thể làm được tất cả, sẽ tạo được bất ngờ. Quan trọng là phải cố gắng vượt qua từng trận một”, HLV Lương Trung Tuấn chia sẻ với ánh mắt tràn đầy hy vọng.

HỮU THÀNH