Trọng tài hủy phạt đền, Khánh Hòa gần hết cơ hội lên V-League

Dù không được hưởng phạt đền ở phút 22, song các cầu thủ Đồng Tháp vẫn giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đội khách Khánh Hòa thuộc vòng 15 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Khánh Hòa (áo xanh) có dấu hiệu hụt hơi trong cuộc đua giành suất thăng hạng V-League. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 24-4, Đồng Tháp tiếp đón Khánh Hòa trên sân Cao Lãnh với quyết tâm hướng đến chiến thắng. Bởi thầy trò HLV Ngô Quang Sang chỉ hơn 6 điểm so với vị trí cuối bảng mà Thanh Niên TPHCM đang nắm giữ, trong khi giải đấu vẫn còn 7 vòng. Bên kia phần sân, Khánh Hòa cũng hướng đến mục tiêu tương tự để thắp sáng hy vọng trong cuộc đua giành suất đá trận play-off thăng hạng V-League.

Cao trào trận đấu xảy ra ở phút 20, khi ngoại binh Romario Alves (Đồng Tháp) trong tình huống tranh chấp trong vòng cấm Khánh Hòa đã ngã xuống. Trọng tài Trần Mạnh Hùng thổi phạt đền và lập tức bị các cầu thủ đội khách phản ứng quyết liệt. Phía Khánh Hòa cho rằng tác động lên Romario là không đủ để thổi phạt đền. Ông Hùng sau đó tham khảo ý kiến trợ lý Nguyễn Quốc Bình, từ đó hủy quyết định phạt đền. Lúc này, đến lượt các cầu thủ Đồng Tháp vây trọng tài, nhưng trọng tài Trần Mạnh Hùng không thay đổi quyết định lần thứ hai.

Các cầu thủ Đồng Tháp ủa vây trọng tài Trần Mạnh Hùng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Nhưng 6 phút sau khi không được hưởng phạt đền, chính Romario bằng cú đánh đầu đẹp mắt đã ghi bàn thắng mở tỷ số cho Đồng Tháp. Pha lập công của ngoại binh Brazil tiếp thêm tinh thần cho đội chủ nhà, buộc Khánh Hòa đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Từ đó, đội khách để lộ nhiều khoảng trống cho Romario cùng đồng đội khai thác. Phải đến phút 90+2, Đồng Tháp mới có bàn thắng ấn định kết quả 2-0, khi cựu binh Lê Cao Hoài An của Khánh Hòa trong nỗ lực cứu thua đã đưa bóng về lưới nhà.

Thắng trận này, Đồng Tháp có 13 điểm và tiến gần hơn đến suất trụ hạng khi đã bỏ xa đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM đến 9 điểm. Ngược lại, Khánh Hòa tụt xuống đứng thứ 7 với 23 điểm, nguy cơ bị đội nhì bảng Bắc Ninh (29 điểm) nới rộng khoảng cách trong cuộc đua giành vé thăng hạng.

Cũng đang có dấu hiệu hụt hơi như Khánh Hòa là Đại học Văn Hiến. Đoàn quân của HLV Nguyễn Đình Hưng đón nhận thất bại 1-2 trước đội chủ nhà Trẻ PVF-CAND. Thua trận này, Đại học Văn Hiến xếp hạng 6 với 24 điểm, bị chính Trẻ PVF-CAND vượt qua nhờ hơn chỉ số phụ.

Vòng 16 Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 còn 4 cặp đấu khác: Quảng Ninh - CLB TPHCM, Quy Nhơn United - Đồng Nai (cùng ngày 25-4), Thanh Niên TPHCM - Long An và Phú Thọ - Bắc Ninh (cùng ngày 26-4).

HỮU THÀNH