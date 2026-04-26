Thanh Niên TPHCM thắng “chung kết ngược”, nuôi hy vọng trụ hạng Nhất

Thầy trò HLV Lương Trung Tuấn thắng đội khách Long An sát nút 1-0 ở vòng 16, qua đó thắp sáng hy vọng trong cuộc đua trụ hạng tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026.

Tiền vệ sinh năm 2008 Phan Trí Dũng đã ghi bàn thắng vàng cho Thanh Niên TPHCM. ẢNH: ANH TRẦN

Trước khi bước ra sân Pleiku thi đấu vào chiều 26-5, Thanh Niên TPHCM đứng cuối bảng với 4 điểm, ít hơn 4 điểm so với chính Long An. Dù mùa giải còn 7 vòng đấu, nhưng cuộc so tài với đối thủ trực tiếp ở vòng 16 được xem là mang tính quyết định cho cơ hội trụ hạng của thầy trò HLV Lương Trung Tuấn.

Các cầu thủ trẻ Thanh Niên TPHCM cực kỳ quyết tâm và chuẩn bị kỹ cho trận cầu được xem như “chung kết ngược” của mùa giải. Phan Đình Vũ Hải cùng đồng đội bắt nhịp tốt hơn, đẩy đối thủ lùi về phòng ngự. Nhưng phải đến phút bù giờ của hiệp 1, nỗ lực tấn công của thầy trò HLV Lương Trung Tuấn mới được đền đáp. Tiền vệ sinh năm 2008 Phan Trí Dũng đã chớp thời cơ ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, Long An đẩy cao đội hình với tâm thế “được ăn cả, ngã về không”. Tuy nhiên, các đợt lên bóng mà đoàn quân HLV Trịnh Văn Hậu tạo ra tỏ ra yếu ớt, không đủ để đánh bại hệ thống phòng ngự chắc chắn và kỷ luật do thủ môn kỳ cựu Vũ Hải chỉ huy. Nhờ vậy, Thanh Niên TPHCM đã bảo toàn được lợi thế cách biệt mong manh cho đến khi trọng tài Trương Hồng Vũ cất tiếng còi mãn cuộc.

Thanh Niên TPHCM thắp sáng hơn hy vọng trong cuộc đua trụ hạng. ẢNH: ANH TRẦN

Đây là chiến thắng đầu tiên của Thanh Niên TPHCM tại Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026. Dù vẫn đứng cuối bảng với 7 điểm, nhưng thầy trò HLV Lương Trung Tuấn đã thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm so với chính Long An. Cơ hội trụ hạng được thắp sáng hơn với Thanh Niên TPHCM, trong khi Long An lún sâu hơn vào vòng xoáy khủng hoảng khi đây đã là thất bại thứ 8 liên tiếp của họ tại hạng Nhất.

Còn ở trận đấu muộn nhất vòng 16, Bắc Ninh đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước đội chủ nhà Phú Thọ. Ba bàn thắng của đội khách được thực hiện bởi Trương Văn Thiết, Đinh Văn Trường và Nguyễn Trọng Sơn. Chiến thắng này giúp Bắc Ninh củng cố vị trí nhì bảng với 32 điểm, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Đồng Nai, đồng thời nới rộng khoảng cách lên 5 điểm so với CLB xếp thứ 3 là Quy Nhơn United.

HỮU THÀNH