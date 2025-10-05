Chelsea quật ngã Liverpool trong phút bù giờ: Vòng xoáy khủng hoảng gọi tên nhà vô địch

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại Stamford Bridge, bài hát "Chelsea Dagger" trứ danh được bật hết công suất như một lời khẳng định chiến thắng. Ở một góc sân, các cầu thủ Chelsea vỡ òa trong niềm vui tột độ. Ở phía đối diện, là sự sụp đổ của nhà đương kim vô địch Liverpool. Bàn thắng ở phút 95 của cầu thủ vào sân thay người Estêvão không chỉ ấn định tỷ số 2−1 kịch tính, mà còn đẩy The Reds lún sâu hơn vào chuỗi ngày đen tối và từ chối cơ hội trở lại ngôi đầu bảng của họ.

Trận đại chiến đã diễn ra đúng với những gì người hâm mộ chờ đợi: căng thẳng, quyết liệt và đầy những khoảnh khắc lóe sáng. Chelsea, dù gặp khủng hoảng nhân sự, đã nhập cuộc đầy tự tin. Phút 14, bóng ma của kỳ chuyển nhượng năm 2023 hiện về ám ảnh Liverpool. Moisés Caicedo, mục tiêu mà The Reds từng theo đuổi gắt gao, đã có đủ không gian và thời gian để tung một cú "nã đại bác" từ ngoài vòng cấm. Trái bóng găm thẳng vào góc cao khung thành trong sự bất lực của thủ môn Giorgi Mamardashvili. Một siêu phẩm đúng với thương hiệu "Caicedo chỉ ghi bàn đẹp", và là một cú đấm trời giáng vào tham vọng của đội khách.

Bị dẫn trước, Liverpool vùng lên nhưng lối chơi của họ thiếu đi sự sắc bén thường thấy. Phải đến đầu hiệp hai, Cody Gakpo mới mang về bàn gỡ hòa bằng một pha đệm bóng cận thành sau một tình huống lộn xộn. Tưởng chừng như một điểm đã ở lại với thầy trò Arne Slot, thì bi kịch lại ập đến vào đúng những giây cuối cùng. Phút 95, Estêvão xuất hiện đúng lúc để dứt điểm gọn gàng, nhấn chìm mọi nỗ lực của Liverpool và mang về 3 điểm quý như vàng cho đội chủ nhà.

Liverpool có thực sự khủng hoảng?

Thất bại này không chỉ là một trận thua. Nó là thất bại thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường của Liverpool dưới thời HLV Arne Slot, và là lần đầu tiên sau hơn hai năm họ để thua hai trận liên tiếp tại Premier League. Trớ trêu thay, sau khi hưởng lợi từ vô số những bàn thắng muộn ở đầu mùa, giờ đây Liverpool lại đang phải nếm trải mùi vị "gậy ông đập lưng ông" khi liên tiếp gục ngã bởi những bàn thua ở phút cuối.

Liverpool vẫn đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ kém Arsenal 1 điểm, cho thấy họ đã có khởi đầu mùa giải tốt. Nhưng giờ đây, họ chỉ còn là cái bóng của chính mình so với đội hình đã băng băng về đích ở mùa giải trước. Sau một mùa hè chi tiêu tới 450 triệu bảng, một giai đoạn chuyển giao là điều có thể dự đoán. Tuy nhiên, nếu muốn bảo vệ ngôi vương, HLV Arne Slot phải nhanh chóng tìm ra lời giải.

Một trong những vấn đề lớn nhất nằm ở phong độ của Mohamed Salah. "Pharaoh Ai Cập", linh hồn của đội bóng trong nhiều năm, đang trải qua một giai đoạn sa sút đáng báo động. Cả trận đấu với Chelsea, anh gần như mất hút. Trong hiệp một, Salah chỉ có 18 lần chạm bóng và thực hiện thành công 6/11 đường chuyền. Khả năng dứt điểm thất thường của anh không còn mang hình ảnh của một chân sút đã ghi tới 29 bàn ở mùa trước. Dĩ nhiên, có những lý do giảm nhẹ: anh cần thời gian để kết nối với các tân binh như Alexander Isak và Hugo Ekitike, và không ai có thể đo đếm được tác động tâm lý từ sự ra đi đột ngột của Diogo Jota. Nhưng ở tuổi 33, không ai có thể chiến thắng được quy luật thời gian, và Liverpool đang cảm nhận rõ sự mất mát "tia lửa" từ ngôi sao lớn nhất của mình.

Bên cạnh đó, câu nói kinh điển của Sir Alex Ferguson "Tấn công giúp bạn thắng trận đấu, phòng ngự giúp bạn vô địch" đang vận vào Liverpool một cách cay đắng. Hàng thủ của họ quá mỏng manh, đã để thủng lưới 9 bàn sau 7 trận và chỉ giữ sạch lưới 2/10 trận trên mọi đấu trường. Con số này hoàn toàn tương phản với 3 bàn thua của đối thủ cạnh tranh Arsenal. Ibrahima Konaté thiếu sự ổn định, vị trí hậu vệ phải liên tục bị xáo trộn, và thương vụ thất bại với Marc Guehi đang khiến Liverpool phải trả giá đắt.

Maresca có khoảnh khắc Mourinho của mình

Thật phù hợp khi kết thúc tuần mà Jose Mourinho được ca ngợi trong lần trở lại Stamford Bridge mới nhất – lần này với Benfica – HLV hiện tại của Chelsea Enzo Maresca đã tận hưởng khoảnh khắc gợi nhớ đến một trong những biểu tượng của người tiền nhiệm.

Cú chạy dọc đường pitch tại Old Trafford khi Porto loại Manchester United trên đường vô địch Champions League 2003-04 là một trong những khoảnh khắc biểu tượng của Mourinho. Chiến thắng đó đưa ông đến Chelsea, nơi ông trở thành huyền thoại qua hai nhiệm kỳ.

Ai biết khoảnh khắc này sẽ nằm đâu trong lịch sử câu lạc bộ, nhưng Maresca đã bắt chước Mourinho bằng cách chạy đến góc sân nơi các cầu thủ ăn mừng bàn thắng kịch tính của Estevao. Điều đó cũng khiến ông nhận thẻ đỏ từ trọng tài Anthony Taylor, khiến ông không thể tận hưởng thêm, nhưng áp lực ngày càng tăng lên HLV người Italy sau khởi đầu hỗn hợp mùa giải, với một số CĐV không tin ông là người phù hợp để đưa họ trở lại tranh vô địch Premier League.

Đánh bại nhà vô địch sẽ đặc biệt ngọt ngào với ông trong bối cảnh tổn thương đội hình, và phản ứng của ông là dễ hiểu. Chiến thắng của Chelsea càng đáng nể hơn khi họ bước vào trận đấu với một cơn bão chấn thương ở hàng phòng ngự. Vắng Fofana, Colwill, Adarabioyo và Chalobah, họ còn mất thêm Benoit Badiashile ngay đầu hiệp hai. Maresca buộc phải kéo Reece James về đá trung vệ cùng cầu thủ trẻ Josh Acheampong, trước khi chính Acheampong cũng phải rời sân vì chấn thương. Vượt qua nghịch cảnh để giành chiến thắng cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu tuyệt vời của The Blues.

Quãng nghỉ cho đội tuyển quốc gia sắp tới sẽ là thời gian để hai đội nhìn lại mình. Với Chelsea, đó là cơ hội để hồi phục và xây dựng sự tự tin. Còn với Liverpool, đó là hai tuần đầy áp lực để Arne Slot tìm ra cách chặn đứng vòng xoáy khủng hoảng đang dần hình thành, nếu không muốn sớm trở thành cựu vương.

Con số trận Chelsea - Liverpool

Chelsea hiện đang bất bại trong năm trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Liverpool (Thắng 2 Hòa 3), chuỗi dài nhất của họ trước The Reds kể từ giai đoạn 1991-2003 (13 trận, Thắng 9 Hòa 4). Chelsea đã đánh bại nhà đương kim vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ chiến thắng 1-0 trước Liverpool tại Anfield vào tháng 3-2021 (Hòa 3 Thua 6 kể từ đó trước trận đấu này). Estêvão là cầu thủ Brazil thứ 11 khác nhau ghi bàn tại Premier League cho Chelsea – chỉ Arsenal (13) có nhiều cầu thủ Brazil ghi bàn hơn trong giải đấu. Ở tuổi 18 năm 163 ngày, Estêvão là cầu thủ Brazil trẻ thứ hai ghi bàn tại Premier League, sau Rafael của Manchester United vào tháng 11-2008 (18 năm 122 ngày).

HỒ VIỆT