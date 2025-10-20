Chelsea có vấn đề về kỷ luật hay chỉ vì trẻ nên nông nổi?

Việc Malo Gusto nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 87 trong chiến thắng 3-0 trước Nottingham Forest không ảnh hưởng đến kết quả, nhưng đây lại là một vết đen khác trong hồ sơ kỷ luật của Chelsea. Bao gồm cả việc huấn luyện viên Enzo Maresca bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Liverpool hai tuần trước, Chelsea đã nhận thẻ đỏ trong bốn trận đấu liên tiếp trên mọi đấu trường và năm thẻ đỏ trong sáu trận.

Các bàn thắng từ Josh Acheampong, Pedro Neto và Reece James đã mang về chiến thắng ấn tượng tại City Ground vào thứ Bảy, trận đấu mà hóa ra là trận cuối cùng của HLV Forest, Ange Postecoglou. Đối với Chelsea, sẽ có sự suy ngẫm về lý do tại sao hồ sơ kỷ luật vốn đã kém từ các mùa trước lại trở nên tồi tệ hơn.

Maresca trước đây đã giảm nhẹ vấn đề và nói rằng việc ông bị đuổi vì ăn mừng bàn thắng muộn trước Liverpool là đáng giá. Sau trận thứ Bảy, ông nói: "Một lần nữa, đây là điều chúng tôi có thể làm tốt hơn, nhưng tôi không lo lắng. Một số người có thể nói, tại sao ông ấy không lo lắng? Tôi không lo lắng, vì tôi thích phân tích."

Ông tiếp tục giải thích rằng thẻ đỏ của Gusto có thể tránh được nhưng "sự khát khao của các cầu thủ rất quan trọng" và điều đó cho thấy hậu vệ người Pháp không muốn để Forest ghi bàn, ngay cả khi dẫn 3-0.

Nhưng Maresca sẽ nhận thức được rằng dữ liệu từ mùa giải này và trước đó kể một câu chuyện đáng chỉ trích.

Các thẻ đỏ của Chelsea mùa này bắt đầu với pha truy cản thiếu suy nghĩ của thủ môn Robert Sanchez trong thất bại trước Manchester United. Pha tắc bóng sai thời điểm của Trevoh Chalobah với Diego Gomez tại sân nhà trước Brighton cũng khiến Chelsea trả giá khi dẫn đến sự sụp đổ thảm hại. Joao Pedro bị đuổi vì thẻ vàng thứ hai trước Benfica do pha đá cao, Maresca bị cấm chỉ đạo vì ăn mừng bàn thắng phút cuối của Estevao Willian tại sân nhà trước Liverpool, và Gusto bị đuổi vào thứ Bảy. Ít nhất ba trường hợp cuối cùng không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Ngoài ra, Chelsea còn có những dấu hiệu đáng lo ngại khác mùa này:

- Trận đấu duy nhất không nhận thẻ vàng của The Blues là trước Liverpool đầu tháng này.

- Chelsea đang xếp cuối bảng Fair Play của Premier League với 29 điểm (một điểm mỗi thẻ vàng, năm điểm mỗi thẻ đỏ).

- Họ đã tích lũy 17 thẻ vàng và ba thẻ đỏ cho đến nay. Năm thẻ vàng và một thẻ đỏ trong thất bại 1-2 trước Manchester United dẫn đến khoản phạt 25.000 bảng.

Bức tranh rộng lớn hơn từ các mùa trước còn đáng lo ngại hơn.

Về mặt lịch sử, vấn đề kỷ luật của Chelsea đã kém dưới quyền sở hữu hiện tại khi họ phá kỷ lục về thẻ vàng và xếp cuối bảng Fair Play kết hợp từ mùa 2022-23.

Ở mùa 22-23, Chelsea tích lũy 86 điểm trong bảng Fair Play (xếp thứ sáu nhiều nhất Premier League) và ở 23-24 họ có 117 điểm dưới thời huấn luyện viên cũ Mauricio Pochettino, bao gồm kỷ lục Premier League 105 thẻ vàng. Tiếp theo là mùa với 106 điểm dưới thời Maresca để xếp thứ hai từ dưới lên trong bảng. Tổng cộng 301 thẻ vàng là nhiều nhất Premier League trong ba năm. Trong khi đó, 12 thẻ đỏ đặt Chelsea ở vị trí thứ hai sau Wolves (13) trong cùng khoảng thời gian.

Dưới thời Maresca, Chelsea là đội bóng tìm cách kiểm soát trận đấu qua việc kiểm soát bóng và pressing thông minh, nhưng đáng chú ý là phân tích những gì Chelsea nhận thẻ phạt từ mùa 2022-23:

Phạm lỗi chiến thuật: 89 (cao nhất Premier League)

Phạm lỗi liều lĩnh: 89 (thứ hai, sau Crystal Palace)

Phản đối/tranh cãi: 67 (cao nhất)

Lỗi câu giờ: 38 (thứ hai, sau Aston Villa)

Ăn vạ: Bảy (cao nhất)

Ăn mừng quá mức: Bốn

Tổng cộng 113 trong số 301 thẻ vàng đến ở 15 phút cuối trận.

Trong khoảng thời gian đó, Chelsea có 15 thẻ vì phản đối (thứ tư nhiều nhất), 10 vì tranh cãi (đồng hạng ba nhiều nhất) và hai vì ăn vạ (đồng nhiều nhất).

Xu hướng thẻ vàng, 2,8 mỗi trận dưới thời Pochettino và 2,6 dưới thời Maresca, nhấn mạnh rằng đây có thể không chỉ là vấn đề chiến thuật mà còn liên quan đến cách mà đội hình trẻ được xây dựng dưới Todd Boehly và Clearlake Capital kiểm soát cảm xúc. Độ tuổi trung bình của đội hình Chelsea chỉ hơn 24 tuổi và, vào thứ Bảy, Maresca đã đưa ra đội hình xuất phát trẻ nhất Premier League mùa này.

Câu hỏi bây giờ là liệu Maresca có thể giải quyết vấn đề? Quả thấp treo nhất của ông sẽ là đảm bảo các cầu thủ nhận ít thẻ hơn vì phản đối và hành vi kém trên sân. Có thể chỉ cần Chelsea trở thành đội bóng tốt hơn để tránh nhận thẻ vì phạm lỗi liều lĩnh và chiến thuật, trong khi đội hình có thể tự nhiên trưởng thành theo thời gian khi họ tích lũy kinh nghiệm cùng nhau.

LONG KHANG