Cầu thủ Việt kiều được bầu làm đội phó đội tuyển Việt Nam

Thông tin được công bố vào ngày 8-10, một ngày trước trận đấu lượt đi giữa Việt Nam - Nepal trên sân Bình Dương.
Việc Quang Vinh được lựa chọn là một bất ngờ lớn, bởi anh mới chỉ có đúng một lần khoác áo đội tuyển Việt Nam ở thất bại 0-4 trước Malaysia hồi tháng 6-2025. Tuy nhiên, trong bối cảnh một cựu binh khác là Nguyễn Quang Hải vắng mặt, HLV Kim Sang-sik cùng các đồng đội đã quyết định đặt niềm tin vào hậu vệ thuộc biên chế CAHN.
Sự chuyên nghiệp, thái độ tập luyện nghiêm túc cùng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ là những yếu tố giúp Quang Vinh ghi điểm với các thành viên đội tuyển Việt Nam. Đồng thời, tấm băng đội phó được trao cho cầu thủ sinh năm 1997 này cũng là thông điệp mà HLV Kim Sang-sik gửi gắm bất cứ ai cũng có thể được trao cơ hội vào ban cán sự nếu đáp ứng được những phẩm chất cần có của một thủ lĩnh.
Trong khi đó, không có gì thay đổi khi trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh tiếp tục nhận tín nhiệm cao nhất cho tấm băng thủ quân. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Duy Mạnh trở thành thủ quân của đội tuyển Việt Nam trên hành trình vô địch ASEAN Cup 2024. Với kinh nghiệm của mình, trung vệ của Hà Nội FC đang hoàn thành vai trò quán xuyến phòng thay đồ cũng như thúc đẩy và giữ lửa tinh thần chiến đấu cho toàn đội.
Còn tấm băng đội phó còn lại thuộc về đương kim Quả bóng bạc Nguyễn Hoàng Đức.
Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Nepal vào 19g30 ngày 9-10 trên sân Bình Dương và đá trận lượt về ngày 14-10 tại sân Thống Nhất. Hiện thầy trò HLV Kim Sang-sik xếp nhì bảng F với 3 điểm, sau Malaysia (6 điểm), trong khi Nepal chưa có điểm nào. Tuy nhiên, thứ hạng có thể đảo lộn nếu Liên đoàn Bóng đá châu Á xử phạt 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia sử dụng giấy tờ giả, khả năng khiến đội này bị xử thua 0-3 trước Việt Nam và Nepal.
Một số hình ảnh tập luyện của đội tuyển Việt Nam trước cuộc tiếp đón Nepal trên sân Bình Dương (TPHCM) vào chiều 8-10 (ẢNH: DŨNG PHƯƠNG)