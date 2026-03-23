Carlos Adames gạch tên Yoenli Hernandez dù vừa thắng Austin Williams

Hạng cân trung tương đối ít võ sĩ triển vọng, không có nhiều ứng cử viên thực sự xứng đáng tranh đai vô địch hạng trung WBC với Carlos Adames, nhất là sau khi tay đấm 31 tuổi có quê ở Comendador (CH Dominic) đánh bại Austin Williams, kéo dài chuỗi bất bại lên con số 27.

Yoenli Hernandez (9-0, 9 KO) chỉ là một trong số ít những người có thể tạo nên một trận đấu hấp dẫn với võ sĩ CH Dominic. Tuy nhiên, Adames lại không hề muốn thượng đài với đối thủ Cuba cũng sở hữu thành tích bất bại - nhưng số lần thượng đài đếm được 2 bàn tay.

“Chúng ta không thể đề cấp đến tên anh ta cùng với tôi”, Adames có nói trong buổi họp báo sau khi đánh bại Williams bằng điểm số tuyệt đối ngay tại Caribe Royale, “Có nhiều cấp độ trong môn thể thao này, và tôi vượt trội hơn anh ta rất nhiều. Anh ta chưa đạt đủ đến trình độ để được nhắc đến cùng với tôi”.

Hernandez (28 tuổi) là võ sĩ hạng trung xếp hạng 2 của The Ring, anh cũng đã được xếp hạng 1 bởi WBA và số 4 bởi WBC và WBO. Anh sẽ đối đầu với Terrell Gausha trong trận đấu 10 hiệp, thuộc khuôn khổ undercard của trận Sebastian Fundora - Keith Thurman cuối tuần tới tại Las Vegas, trực tiếp trên Prime PPV.

Trở lại với chiến thắng mới nhất trước “Ammo” Williams, Adames được thành viên BGK chấm điểm áp đảo là 118-108, 117-109, 117-10. Anh tung ra nhiều cú đấm uy lực hơn hẳn Williams - với tỷ lệ 254-127 và 176-78. Adames cũng tỏ ra rất là hiệu quả, với tỷ lệ trúng đích 45,1% trong số các đấm uy lực.

Ban đầu, Adames và Williams dự kiến ​​đấu với nhau vào ngày 31-1 rồi, nhưng Adames đã rút lui do biến chứng trong quá trình giảm cân dẫn đến phải nhập viện. Việc trận đấu bị hoãn lại đã tạo nên một sự chuẩn bị đầy tranh cãi và là điều kiện lý tưởng để Williams nói nọ kia...

“Tôi chưa bao giờ để những lời anh ta nói ảnh hưởng đến mình!”, Adames cho biết sau kết quả, “Tôi luôn biết mình giỏi hơn anh ta nhiều. Bạn có thể thấy tôi là người chuyên nghiệp. Anh ta trở nên lo lắng, tức giận, rồi bắt đầu nói những điều vô nghĩa và tôi chỉ đáp trả khi anh ta nói những lời xúc phạm. Bạn có thể thấy được sự chuyên nghiệp của tôi”.

Trong khi đó, trận tranh đai WBC Interim hạng siêu trung (hiện đang bỏ trống) giữa Lester Martinez và Immanuwel Aleem đã cho ra kết quả cuối cùng: Võ sĩ người Guatemala đã giành được chiến thắng điểm tuyệt đối sau 12 hiệp đấu là 118-110, 119-109 và 120-108 bởi 3 BGK.

Thắng sau 12 hiệp đấu lần đầu tiên ở trong sự nghiệp, Martinez (trước đó chỉ đánh các trận dài 10 hiệp, 8 hiệp... không kể KO), Martinez đã có sự chuẩn bị đáng kể khi hướng đến đối thủ cao hơn như Canelo Alvarez (hiện không còn đai vô địch nào sau trận đánh thua Terence Crawford) hay là Christian M’billi (giữ đai WBC) vốn giỏi đánh đường trường.

Ở sự kiện UFC Fight Night: Evloev vs. Murphy (UFC London) tại Bát giác đài Nhà thi đấu O2, Movsar Evloev đánh bại Lerone Murphy với điểm số chật vật sau 5 hiệp đấu lần lượt là 48-46, 48-46 và 47-47. Kết quả này giúp cho võ sĩ người Nga giành được trận tranh đai hạng bán trung với Đương kim vô địch Alexander Volkanovski. Kiện tướng vật Hy-La đã phải đánh chật vật trước đối thủ chủ nhà trong trận đấu vốn không có nhiều pha vật ở nửa đầu thời gian. Đổi lại, ban đầu, anh chủ yếu dùng quyền cước. Để rồi nửa sau trận đấu, Evloev bắt đầu dùng các chiêu thức vật sở trường gây ra sát thương kiểm soát rất tốt nhịp điệu thi đấu. “Tôi đã nói với các bạn rồi, tôi là một võ sĩ đánh đứng giỏi hơn anh ta… đùa thôi”, Evloev nói với tiếng cười sảng khoái sau chiến thắng mới nhất của mình, “Cùng HLV trưởng Mike, chúng tôi đã chuẩn bị cho những pha tấn công thay đổi cấp độ...”. Evloev thắng chật vật “Tôi nghĩ những cú đấm của tôi rất mạnh, tôi có thể làm đối thủ bị thương - ngay cả khi không kết liễu được anh ta. Nhưng hãy nhìn khuôn mặt anh ta kìa, anh ta bị thương nặng rồi. Tôi đã chứng minh rằng, tôi không nhất thiết phải dùng đến kỹ năng vật để giành chiến thắng”.

