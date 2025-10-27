Cẩn trọng khi chơi Pickleball

Pickleball trở thành xu hướng "sống khỏe" mới trong cộng đồng vì sự đơn giản, dễ tiếp cận và tính giải trí cao. Tuy nhiên, đằng sau xu hướng ấy vẫn tồn tại những rủi ro thường bị xem nhẹ.

Đừng chỉ tập theo trào lưu

Khoảng 2 năm gần đây, pickleball đã phát triển bùng nổ ở TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Môn chơi này giống như "chất gây nghiện", dần tạo nên một xu hướng rèn luyện sức khỏe mới cho mọi đối tượng tham gia, từ những người trẻ năng động, đến các bậc trung niên và cả người cao tuổi. Ai cũng tìm thấy niềm vui và sự hứng khởi trên sân đấu.

Tuy nhiên, niềm vui ấy đôi khi lại bị lấn át bởi những tiếng kêu đau đớn, những lần phải dừng cuộc chơi giữa chừng vì chấn thương, thậm chí còn tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường. Mới đây, Bệnh viện Tâm Anh (TPHCM) tiếp nhận một nam bệnh nhân (35 tuổi) bị vợt pickleball của đồng đội đánh trúng mũi và được chẩn đoán vỡ xương mũi. Tại Bệnh viện Thống Nhất, một trường hợp tử vong được ghi nhận khi ông P.T.H. (56 tuổi), có tiền sử tăng huyết áp, ngã quỵ và ngưng tim - ngưng thở ngay trên sân đấu pickleball.

Có lẽ chính sự đơn giản trong luật chơi, tính cạnh tranh vừa phải và khả năng kết nối mọi lứa tuổi đã giúp pickleball nhanh chóng thu hút đông đảo người chơi. Khi người chơi nóng lòng muốn thử sức hay thậm chí là chơi cho vui để "đu trend", lại vô tình bỏ qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản thân, tiềm ẩn những rủi ro đáng tiếc.

Theo bác sĩ CK2 Ngô Thành Ý, Phó Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu, Y học thể thao, Bệnh viện Nhân dân 115, những chấn thương thường gặp khi chơi pickleball gồm: bong gân, căng cơ, viêm gân, đau khớp, đau lưng dưới, ngã hoặc va chạm. Pickleball dễ gây chấn thương vì sân nhỏ, người chơi phải di chuyển nhanh, đổi hướng liên tục.

Nhiều lúc bóng bay thấp buộc người chơi cúi người, bước dài về phía trước, nếu sai tư thế dễ tổn thương đầu gối, hông, lưng. Khi chơi đôi, khoảng cách gần cũng dễ va chạm, trật khớp hoặc bầm tím. Nếu thể lực yếu, khởi động sơ sài, cơ dễ căng cứng, dẫn đến chấn thương.

Nếu sai tư thế, vận động viên dễ bị tổn thương đầu gối, hông, lưng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở nhiều quốc gia, chuyên gia luôn cảnh báo về những chấn thương có thể xảy ra ở môn thể thao được đánh giá là "dễ tập, dễ chơi" này. Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí JAMA Ophthalmology (ngày 16-10-2025) đã phân tích dữ liệu từ Hệ thống Giám sát Chấn thương Điện tử Quốc gia (NEISS) giai đoạn 2005-2024, ước tính có khoảng 3.100 ca chấn thương mắt liên quan đến môn pickleball tại Mỹ.

Nguyên nhân phổ biến nhất là bị bóng va trúng mắt, tiếp đến là té ngã hoặc bị vợt đánh trúng. Những tổn thương thường gặp gồm rách vùng quanh mắt, trầy giác mạc, viêm mống mắt, hay bầm mắt. Một số ca nặng có thể đe dọa thị lực, như tụ máu tiền phòng, gãy hốc mắt, bong võng mạc hoặc vỡ nhãn cầu do chấn thương mạnh.

Lắng nghe cơ thể

Chẳng khó để nhận ra xu hướng "chơi theo phong trào", sự thiếu chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực và đôi khi là sự chủ quan trong việc đánh giá mức độ an toàn đã góp phần làm tăng cao tỷ lệ chấn thương. “Pickleball là môn thể thao vui và tốt cho sức khỏe nếu chơi đúng cách. Quan trọng là người chơi phải hiểu giới hạn của bản thân, khởi động kỹ, kỹ thuật đúng và giữ thể lực ổn định để tránh những tai nạn đáng tiếc", BS-CK2 Ngô Thành Ý khuyến cáo.

Để giảm rủi ro, ông đưa ra lời khuyên người chơi nên khởi động kỹ 10-15 phút để giãn cơ, xoay khớp cổ chân, gối, hông, cổ tay; chọn giày phù hợp, vợt đúng loại, học kỹ thuật chuẩn. Khi cúi người đỡ bóng giữ lưng thẳng, dùng chân làm trụ, còn khi bước dài, tránh để đầu gối vượt quá mũi chân. Bên cạnh đó, tăng dần cường độ, nghỉ giữa các hiệp, nâng cao thể lực để hạn chế căng cơ, giữ cơ thể trong trạng thái sẵn sàng, di chuyển nhẹ nhàng để đón bóng, thay vì đợi bóng đến rồi phản ứng chậm. Nếu cảm thấy trận đấu quá căng, người chơi có thể chọn hình thức đánh đôi để giảm áp lực di chuyển và tránh nguy cơ chấn thương.

Không chỉ pickleball, nhiều bộ môn thể thao cộng đồng khác cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Sự bùng nổ của các phong trào chạy bộ, đạp xe... đi kèm với những câu chuyện về chấn thương do tập luyện sai phương pháp, hoặc tập với cường độ quá sức. Dường như, khi niềm vui và sự "bắt kịp xu hướng" trở thành động lực chính, nhiều người lại vô tình quên đi những nguyên tắc cơ bản về sức khỏe và an toàn. Chơi thể thao đúng cách không chỉ giúp khỏe, mà còn cứu sống chính mình.

Những ngày gần đây, nhiều bệnh viện tại TPHCM ghi nhận số ca chấn thương do chơi thể thao tăng nhanh, đặc biệt vào buổi sáng sớm và cuối tuần. Đáng chú ý, không chỉ những môn có tính đối kháng cao mà cả các môn giải trí nhẹ nhàng như: cầu lông, chạy bộ, đạp xe, hay chơi pickleball cũng gây chấn thương phải nhập viện. Theo thống kê của Sở Y tế TPHCM, mỗi năm ghi nhận hàng ngàn ca nhập viện vì chấn thương thể thao và có xu hướng tăng 10%-15% trong 3 năm gần đây. Các môn gây chấn thương nhiều nhất gồm: bóng đá, chạy bộ, pickleball, bóng rổ. Trong đó, 40% nạn nhân ở độ tuổi 30-50, 25% phải phẫu thuật hoặc bó bột dài ngày.

NGUYỄN ANH - MINH NAM