Giải Pickleball và bóng đá phong trào gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão

Chiều 12-10, Giải Pickleball ANAFA Hồ Tràm mở rộng 2025 tranh Cúp NEWTECONS - SOL E&C đã khép lại tại cụm sân Roma Bay Resort (TP Vũng Tàu), với sự tham dự của hơn 300 vận động viên là doanh nhân và các thành viên CLB Pickleball khu vực phía Nam.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao phần thưởng đặc biệt – cặp iPhone 17 – cho cặp vận động viên vô địch. Điểm nhấn của giải là hoạt động đấu giá gây quỹ vì cộng đồng.

giải hồ tràm.JPG
Giải đấu thu hút hơn 300 vận động viên là doanh nhân tham gia tranh tài.

Cây vợt của vận động viên Phúc Huỳnh – nhà vô địch PPA Asia Tour MB Vietnam Open 2025 – được đấu giá thành công với số tiền 35 triệu đồng. Toàn bộ số tiền được dùng để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

anh trao giải.jpg
Ban tổ chức trao giải cho cặp đôi có thành tích xuất sắc tại giải.

Ngoài ra, giải còn trao 20 phần quà trị giá 20 triệu đồng cho các hộ khó khăn tại phường Vũng Tàu, đồng thời tặng hệ thống đèn chiếu sáng trị giá 20 triệu đồng cho quân dân đặc khu Côn Đảo. Tổng giá trị hoạt động thiện nguyện đạt 75 triệu đồng.

* Trước đó cùng ngày, tại sân vận động Mỹ Xuân (phường Phú Mỹ), Giải bóng đá 7 người gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão Bualo cũng khép lại sau hai ngày tranh tài sôi nổi.

bóng đá.jpg
Giải bóng đá gây quỹ ủng hộ đồng bào bị bão lũ do đơn vị Sân bóng đá Mỹ Xuân tổ chức thu hút 8 đội tham gia.

Giải quy tụ 8 đội bóng với 160 vận động viên, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Các đội thua vòng tứ kết tranh Serie B, các đội thắng vào Serie A để thi đấu bán kết và chung kết.

trận chung kết.jpg
Các trận đấu chung kết của giải diễn ra sôi nổi, hấp dẫn

Thông qua hoạt động gây quỹ tại giải, Ban tổ chức đã vận động được 32 triệu đồng, toàn bộ sẽ được chuyển đến người dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Bualo.

NHƯ ANH

Pickleball ANAFA Hồ Tràm gây quỹ bóng đá Mỹ Xuân bởi bão Bualo ủng hộ bão lũ

