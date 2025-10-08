Các đội bóng và Ban tổ chức ủng hộ 50 triệu đồng giúp đồng bào khắc phục thiệt hại bão lụt

Các đội bóng và Ban tổ chức đã tiến hành ủng hộ người dân tại tỉnh Ninh Bình gặp thiệt hại do ảnh hưởng của bão lụt.

Ban tổ chức đã ủng hộ 50 triệu đồng tới người dân gặp ảnh hưởng vì bão lụt tại Ninh Bình. Ảnh: MINH CHIẾN

Chiều tối ngày 8-10 tại Ninh Bình, diện Ban tổ chức đã trao tặng 50 triệu đồng tới đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình để ủng hộ người dân tỉnh Ninh Bình gặp thiệt hại do ảnh hưởng bão lụt vừa qua. Đây là số tiền được 16 đội bóng nam dự giải và Ban tổ chức quyên góp thực hiện trách nhiệm xã hội. Đại diện Ban tổ chức, ông Trần Thanh Tùng cho biết: “Các đội bóng và Ban tổ chức đóng góp một phần nhỏ để san sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng bởi bão vừa qua tại địa phương”.

Các đội bóng tham dự giai đoạn 2 (vòng 2) giải vô địch quốc gia gồm Công an TPHCM, Thể Công Tân Cảng, Biên Phòng MB, Ninh Bình, Đà Nẵng, Sanest Khánh Hòa, Tây Ninh và Hà Nội (nam). Các đội bóng nữ tham dự giải gồm VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin, Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang, Thanh Hóa, Hưng Yên, Ngân hàng Công Thương và TPHCM.

Vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025 được tranh tài từ ngày 7-10 tới 16-10. Các đội đang thi đấu các lượt trận ở vòng bảng của vòng 2. Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 7-10 tới 10-10. Sau đó, Ban tổ chức sẽ tiến hành thi đấu vòng chung kết và lượt phân hạng nội dung nam, nữ.

Hai đội đương kim của giải đang là VTV Bình Điền Long An (nữ) và Biên Phòng MB (nam).

MINH CHIẾN