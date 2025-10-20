Bùi Tiến Dũng chấn thương, Đà Nẵng thua ngược vì thủ môn dự bị mắc sai lầm

Pha chọn điểm rơi không chính xác của thủ môn dự bị Phan Văn Biểu đã vô tình trở thành bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Viettel FC trước đội khách Đà Nẵng tại vòng 7 V-League 2025-2026.

Đội khách Đà Nẵng thua ngược Viettel FC. ẢNH: ANH TRẦN

Lợi thế được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy giúp Viettel FC tiếp cận trận đấu đầy hưng phấn. Sau 6 phút, đội bóng áo lính có cơ hội đầu tiên với cú ra chân ở góc hẹp của Trương Tiến Anh.

Đến phút 12, Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nặng khi băng ra “xuất tướng” trong pha đối mặt với Lucao của Viettel FC. Do tình huống có va chạm, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn phải kiểm tra VAR để xác nhận Tiến Dũng băng ra hợp lệ. Sau đó, thủ môn của Đà Nẵng rời sân, nhường chỗ cho người gác đền dự bị Phan Văn Biểu.

Cận cảnh tình huống dẫn đến chấn thương của Bùi Tiến Dũng. ẢNH: ANH TRẦN

Vắng Tiến Dũng nhưng hệ thống phòng ngự của đội khách không bị chệch choạc. Việc Kim Dong-su cùng các đồng đội giữ vững cự ly đội hình đã giúp hóa giải nhiều đợt lên bóng của Viettel FC trong hiệp 1.

Trên hàng công, Đà Nẵng ghi được bàn thắng mở tỷ số ở phút 37. Đinh Viết Tú phá hụt bóng sau quả tạt của đối thủ, tạo điều kiện cho Milan Makaric dứt điểm cận thành, đánh bại thủ môn Nguyễn Văn Việt. Đến phút 45+5, Henen David còn bỏ lỡ cơ hội khó tin khi khung thành Viettel FC bị bỏ trống, nhưng anh lại dứt điểm ra ngoài ở cự ly chỉ 2m.

Sang hiệp 2, Viettel FC đẩy cao đội hình tấn công. Ngoài đường biên, HLV Velizar Popov liên tục đưa ra những điều chỉnh về chiến thuật và nhân sự. Ở các phút 56 và 68, Văn Biểu có hai pha cứu thua xuất thần trước cú dứt điểm nguy hiểm của Pedro Henrique và Khuất Văn Khang.

Đến phút 69, hàng phòng ngự của Đà Nẵng không còn trụ vững. Văn Khang tạt bóng để Pedro nhả ngược, tạo điều kiện cho Đinh Xuân Tiến dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn Văn Biểu.

Phan Văn Biểu động viên Bùi Tiến Dũng khi được tung vào sân thay người. ẢNH: ANH TRẦN

Viettel FC duy trì sức ép sau bàn gỡ hòa. Đến phút 80, sai lầm của Văn Biểu khiến mọi nỗ lực cứu thua trước đó trở nên vô nghĩa. Trương Tiến Anh tạt bóng để Nhâm Mạnh Dũng đánh đầu. Pha chạm bóng của Mạnh Dũng không như ý khiến bóng đi lệch hướng, Văn Biểu tưởng đã ra ngoài thì bóng lại cuộn vào lưới, khiến Đà Nẵng nhận bàn thua thứ hai.

Khoảng thời gian cuối trận là không đủ để Đà Nẵng tìm kiếm bàn gỡ, qua đó chấp nhận thất bại ngược 1-2 trước chủ nhà Viettel FC.

Trận thua này đẩy thầy trò HLV Lê Đức Tuấn xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 5 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng HAGL 2 điểm. Trong khi đó, Viettel FC vươn lên đứng thứ 2 với 15 điểm, tiếp tục bám sát đội đầu bảng Ninh Bình với khoảng cách 2 điểm.

HỮU THÀNH