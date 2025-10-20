Chỉ HLV Đặng Trần Chỉnh phù hợp với Becamex TPHCM

Đã có luồng ý kiến trái chiều xoay quanh quyết định tái bổ nhiệm ông Đặng Trần Chỉnh vào vị trí HLV trưởng của Becamex TPHCM. Nhưng vượt qua sức ép từ dư luận, ông Chỉnh bước đầu đã cùng đội bóng đất Thủ lấy lại tinh thần với 4 điểm giành được sau hai chuyến làm khách khó khăn tại Thanh Hóa và Nam Định.

Trong đó, chiến thắng trước đương kim vô địch Nam Định là lát cắt thể hiện sự “quái chiêu” trong cách cầm quân của HLV Đặng Trần Chỉnh. Dù thua kém đội chủ nhà hoàn toàn về các thông số chuyên môn như tỷ lệ kiểm soát bóng (33,9%), số lần dứt điểm (6 so với 16), hay phạt góc (1-5), nhưng điều quan trọng là Becamex TPHCM đã vượt trội ở bảng tỷ số.

Việc đánh thức lại bản năng ghi bàn của tiền đạo Ugochukwu, cũng như vực dậy phong độ của tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa là những dấu ấn nổi bật kể từ khi ông Chỉnh tái xuất V-League.

Chưa có đủ cơ sở để khẳng định Becamex TPHCM có kịp trở lại cuộc đua vào tốp 3 V-League như mục tiêu đề ra hay không, nhưng ít nhất đội bóng đất Thủ đã tạm vượt qua giai đoạn khó khăn nhờ kinh nghiệm lèo lái của “thuyền trưởng” Đặng Trần Chỉnh. Sức sống đã len lỏi trở lại nơi ở của Ngô Tùng Quốc cùng các đồng đội, tiếng cười từ phòng thay đồ đến sân tập trở nên rôm rả hơn. Nguồn năng lượng tích cực này sẽ là điểm tựa cho đội chủ sân Bình Dương khi V-League bước vào guồng quay khốc liệt.

Bốn điểm tích lũy qua hai trận sân khách giúp Becamex TPHCM phần nào lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Và nếu ông Chỉnh tiếp tục giúp CLB giành thêm điểm trước Hà Nội FC vào cuối tuần này, thì ngay cả những người khó tính nhất cũng sẽ phải nhìn vị “cáo già” này bằng một ánh mắt khác.

“Tôi cũng chẳng giỏi giang gì. Thật sự mà nói thì các cầu thủ Becamex TPHCM đã thay đổi rất nhiều về mặt tinh thần. Họ thi đấu hết mình, với 100% sức lực, để có được kết quả tốt vừa qua”, HLV Đặng Trần Chỉnh chia sẻ.

Tại Becamex TPHCM, cố HLV Lê Thụy Hải là một tượng đài, còn ông Đặng Trần Chỉnh được xem như một phần lịch sử của CLB. Trong 15 năm qua, ông Chỉnh đã sáu lần được tái bổ nhiệm hoặc tạm quyền dẫn dắt đội bóng, chưa kể đến các chức danh khác trong CLB. Trong quãng thời gian này, đội bóng đất Thủ trải qua hai đời Chủ tịch cùng hàng loạt HLV kỳ cựu lẫn trẻ tuổi đến rồi đi. Tuy nhiên, chỉ có ông Chỉnh cùng trợ lý Nguyễn Thanh Sơn vẫn kiên định gắn bó với CLB.

Đồng hành đã lâu, nên không ai hiểu cách vận hành của Becamex TPHCM hơn HLV Đặng Trần Chỉnh ở thời điểm hiện tại. Ngược lại, trong lúc CLB gặp khó khăn về thành tích, ban lãnh đạo cũng không còn ai phù hợp hơn ông Chỉnh cho vai trò “người đóng thế”. Có những giai đoạn, ông rời hẳn công việc tại đội một để tập trung cho công tác đào tạo trẻ, nhưng rồi danh thủ Cảng Sài Gòn vẫn trở lại cabin huấn luyện.

Thậm chí, Chủ tịch Hồ Hồng Thạch còn quyết định trao luôn nhiệm vụ Trưởng đoàn CLB cho ông Chỉnh. Hiếm có nhà cầm quân nào vừa đảm nhiệm công tác chuyên môn, vừa giữ vai trò quản lý như ông. Nhưng việc chọn ông cũng là sự khẳng định niềm tin từ ban lãnh đạo đối với một HLV dày dạn kinh nghiệm. Trong mọi hoàn cảnh, thành tích của đội bóng phải được ưu tiên hàng đầu, và dù sao thì ông Chỉnh vẫn đang làm tốt công việc của mình.

Tuy nhiên, từ tháng 1-2026, theo quy định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), các HLV muốn dẫn dắt đội bóng tại V-League bắt buộc phải có bằng Pro. Vì HLV Đặng Trần Chỉnh mới chỉ có bằng A, nên Becamex TPHCM buộc phải tính đến phương án khác. Trong thời gian ông Chỉnh tạm dẫn dắt đội, CLB đã liên hệ với một số HLV tên tuổi trong nước, nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Vấn đề đặt ra là: liệu người kế nhiệm có thể làm tốt hơn ông Chỉnh, nhất là khi ông đang mang lại kết quả tích cực cho đội bóng?

Một phương án khác là CLB có thể thuê một HLV đủ bằng cấp để đăng ký chức danh chính thức, trong khi mọi quyền chuyên môn vẫn do ông Chỉnh đảm nhiệm. Nếu điều này xảy ra, đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Bởi ở tuổi 62, ông Chỉnh khó có thể là lựa chọn dài hạn, và đội chủ sân Bình Dương cần một HLV trẻ hơn, đủ khả năng mang lại làn gió mới về chiến thuật.

