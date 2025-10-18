Bóng đá trong nước

HLV Đặng Trần Chỉnh giúp Becamex TPHCM đánh bại Nam Định

SGGPO

Sự có mặt của HLV Đặng Trần Chỉnh giúp Becamex TPHCM thi đấu khởi sắc và đánh bại Nam Định với tỷ số 2-1 ở vòng 7 LPBank V-League 2025-2026 diễn ra tối 18-10 ngay trên sân khách.

Becamex TPHCM tạo "địa chấn" trên sân Thiên Trường khi đánh bại các nhà đương kim vô địch Nam Định. Ảnh: BFC
Becamex TPHCM tạo "địa chấn" trên sân Thiên Trường khi đánh bại các nhà đương kim vô địch Nam Định. Ảnh: BFC

Ở loạt trận sớm của vòng 7, Nam Định có trận đón tiếp Becamex TPHCM. Dù đối đầu với một đội bóng đang gặp có phong độ không ổn định nhưng đội bóng thành Nam gặp khá nhiều khó khăn. Trên sân Thiên Trường, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt bế tắc và có phần lép vế hơn đội khách về thời lượng kiểm soát bóng. Thậm chí, họ cũng là những người bị thủng lưới trước.

564594136_1486629672986470_1570673466003448494_n.jpg
Minh Khoa lập công ở bàn mở tỷ số cho đội khách

Phút 37 của trận đấu, xuất phát từ đường chuyền bên cánh trái, Minh Khoa tung cú sút đầy hiểm hóc đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh. Đây cũng bàn thắng duy nhất được ghi trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Nam Định đẩy cao đội hình với hy vọng sớm tìm được bàn gỡ. Tuy nhiên, họ sớm “vỡ mộng” ở phút thứ 50 khi trung vệ Dương Thanh Hào phạm lỗi với Minh Khoa trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài đã cho đội khách đến hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, ngoại binh Oduenyi dứt điểm lạnh lùng giúp đội khách nâng tỷ số lên 2-0. Ba phút sau bàn thắng thứ 2 của Becamex TPHCM, Nam Định có bàn rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của tiền vệ Romulo.

561654245_25294635686795615_1493295959946453024_n.jpg
HLV Đặng Trần Chỉnh giành trận thắng đầu tiên cùng Becamex TPHCM ở mùa bóng năm nay

Tuy nhiên, sau bàn thua này, đội bóng thành Nam dù rất nỗ lực nhưng không thể lật ngược tình thế. Hàng loạt các cú sút của Percy Tau hay Văn Vĩ đều không trúng đích. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội khách. Với kết quả này, Nam Định bị đẩy xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Còn Becamex TPHCM tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 với cùng 7 điểm.

HƯƠNG NGUYỄN

Từ khóa

Becamex TPHCM Percy Tau Minh Khoa Dương Thanh Hào Phút 37 Sân Thiên Trường Văn Vĩ Vũ Hồng Việt Nguyên Mạnh Lật ngược tình thế

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.9294.094 sggponline@sggp.org.vn