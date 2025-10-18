HLV Đặng Trần Chỉnh giúp Becamex TPHCM đánh bại Nam Định

Sự có mặt của HLV Đặng Trần Chỉnh giúp Becamex TPHCM thi đấu khởi sắc và đánh bại Nam Định với tỷ số 2-1 ở vòng 7 LPBank V-League 2025-2026 diễn ra tối 18-10 ngay trên sân khách.

Becamex TPHCM tạo "địa chấn" trên sân Thiên Trường khi đánh bại các nhà đương kim vô địch Nam Định. Ảnh: BFC

Ở loạt trận sớm của vòng 7, Nam Định có trận đón tiếp Becamex TPHCM. Dù đối đầu với một đội bóng đang gặp có phong độ không ổn định nhưng đội bóng thành Nam gặp khá nhiều khó khăn. Trên sân Thiên Trường, các học trò của HLV Vũ Hồng Việt bế tắc và có phần lép vế hơn đội khách về thời lượng kiểm soát bóng. Thậm chí, họ cũng là những người bị thủng lưới trước.

Minh Khoa lập công ở bàn mở tỷ số cho đội khách

Phút 37 của trận đấu, xuất phát từ đường chuyền bên cánh trái, Minh Khoa tung cú sút đầy hiểm hóc đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh. Đây cũng bàn thắng duy nhất được ghi trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp 2, Nam Định đẩy cao đội hình với hy vọng sớm tìm được bàn gỡ. Tuy nhiên, họ sớm “vỡ mộng” ở phút thứ 50 khi trung vệ Dương Thanh Hào phạm lỗi với Minh Khoa trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài đã cho đội khách đến hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, ngoại binh Oduenyi dứt điểm lạnh lùng giúp đội khách nâng tỷ số lên 2-0. Ba phút sau bàn thắng thứ 2 của Becamex TPHCM, Nam Định có bàn rút ngắn tỷ số nhờ pha lập công của tiền vệ Romulo.

HLV Đặng Trần Chỉnh giành trận thắng đầu tiên cùng Becamex TPHCM ở mùa bóng năm nay

Tuy nhiên, sau bàn thua này, đội bóng thành Nam dù rất nỗ lực nhưng không thể lật ngược tình thế. Hàng loạt các cú sút của Percy Tau hay Văn Vĩ đều không trúng đích. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về đội khách. Với kết quả này, Nam Định bị đẩy xuống vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Còn Becamex TPHCM tạm thời vươn lên vị trí thứ 8 với cùng 7 điểm.

HƯƠNG NGUYỄN