Bóng đá Malaysia quyết tâm đảo ngược án phạt của FIFA

Ông Datuk Yusoff Mahadi, Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia. ẢNH: FAM

Ông Datuk Yusoff Mahadi, Quyền Chủ tịch FAM, cho biết liên đoàn sẽ chuẩn bị đầy đủ tài liệu, bằng chứng và lập luận trước khi đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

“FAM sẽ sẵn sàng với tất cả các tài liệu và thông tin liên quan để trình bày trước CAS, nhằm đảo ngược án phạt mà FIFA đã áp đặt”, nhật báo New Straits Times (Malaysia) dẫn lời phát biểu của ông Datuk vào trưa ngày 4-11 (giờ địa phương).

Trước đó, trong thông báo phát đi ngày 3-11, FIFA tuyên bố bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo do FAM cùng 7 cầu thủ nước ngoài từng thi đấu cho đội tuyển Malaysia nộp, đồng thời xác nhận giữ nguyên mọi hình phạt đã được Ủy ban Kỷ luật đưa ra trước đó. Cùng thời điểm, phía FAM ra thông cáo báo chí bày tỏ “bất ngờ và thất vọng trước quyết định của FIFA”.

Theo ông Datuk, FAM sẽ không lùi bước hoặc chấp nhận một quyết định mà liên đoàn cho rằng có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tương lai bóng đá Malaysia. Khoảng thời gian 21 ngày làm thủ tục kháng cáo lên CAS sẽ được FAM tận dụng tối đa để đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm của họ xem xét mọi khía cạnh vụ việc.

FAM đang đối diện làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ Malaysia. ẢNH: FAM

“Các luật sư được chỉ định sẽ xem xét mọi chi tiết cần thiết, và FAM sẽ không im lặng trong vụ việc này. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi kênh có thể để tìm kiếm công lý. FAM biết quá trình này có thể mất thời gian và tốn nhiều chi phí, nhưng vì niềm tự hào của bóng đá Malaysia, chúng tôi sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức phía trước”, lãnh đạo FAM nhấn mạnh.

Ông Datuk nói thêm: “Chúng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc dù kháng cáo trước đó không thành công. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ bóng đá trong nước sẽ tiếp tục cầu nguyện và ủng hộ FAM”.

Trước đó, FAM bị Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF) vì làm giả hồ sơ cho 7 cầu thủ nhập tịch tham dự vòng loại Asian Cup 2027. Còn nhóm cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 CHF và đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trên toàn thế giới.

Sau phán quyết của FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được cho là sẽ xem xét áp dụng các biện pháp kỷ luật bổ sung, bao gồm cả việc hủy bỏ kết quả các trận đấu có liên quan đến đội tuyển Malaysia tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Khả năng cao đội bóng này sẽ bị xử thua trước đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam với cùng tỷ số 0-3.

HỮU THÀNH