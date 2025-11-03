FIFA bác bỏ đơn kháng cáo, giữ án phạt với Liên đoàn Bóng đá Malaysia

Tối ngày 3-11 (giờ Việt Nam), FIFA đã chính thức bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nước ngoài từng khoác áo đội tuyển quốc gia nước này, đồng thời giữ nguyên toàn bộ các án phạt đã được Ủy ban Kỷ luật ban hành trước đó.

Quyết định được đưa ra sau khi Ủy ban Kháng cáo FIFA xem xét hồ sơ, nghe trình bày giữa các bên và tổ chức có liên quan tại phiên điều trần hôm 31-10.

FIFA khẳng định đã xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng và lập luận do phía FAM cũng như 7 cầu thủ cung cấp, song cho rằng những vi phạm liên quan đến làm giả tài liệu là “nghiêm trọng và không thể chấp nhận trong bóng đá chuyên nghiệp”.

Các bên liên quan đã được thông báo về quyết định vào ngày 3-11 và có 10 ngày để yêu cầu bản giải thích bằng văn bản, trước khi có 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu muốn tiếp tục khiếu nại. Tuy nhiên, khả năng thành công được đánh giá là rất thấp, bởi FIFA đã khẳng định tính nghiêm trọng và cố ý trong hành vi gian lận của FAM cùng 7 cầu thủ nước ngoài có liên quan.

Cùng thời điểm, FAM phát đi thông cáo báo chí xác nhận đơn kháng cáo của họ đã bị FIFA bác bỏ. Ông Datuk Wira Mohd Yusoff Haji Mahadi, Quyền Chủ tịch FAM, cho biết “Chúng tôi rất bất ngờ và thất vọng trước quyết định của FIFA”. Tuy nhiên, FAM khẳng định sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ và uy tín của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

FAM phát đi thông báo chính thức

Dù vậy, giới chuyên môn nhận định vụ việc này đã ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh bóng đá Malaysia, đồng thời có thể làm thay đổi cục diện tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027 nếu các kết quả của đội tuyển Malaysia bị hủy bỏ.

Cụ thể, sau phán quyết của FIFA, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được cho là sẽ xem xét áp dụng các biện pháp kỷ luật bổ sung, bao gồm cả việc hủy bỏ kết quả các trận đấu có liên quan đến đội tuyển Malaysia tại bảng F thuộc vòng loại Asian Cup 2027. Khả năng cao đội bóng này sẽ bị xử thua trước đội tuyển Nepal và đội tuyển Việt Nam với cùng tỷ số 0-3, do sử dụng các cầu thủ không hợp lệ trong giai đoạn lượt đi vòng loại Asian Cup 2027.

AFC sẽ hoàn tất việc rà soát hồ sơ và công bố quyết định cuối cùng trước thời hạn cuối cùng vào ngày 31-3-2026.

Trước đó, FAM bị Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF). Trong khi đó, 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano mỗi người bị phạt 2.000 CHF và đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trên toàn thế giới.

HỮU THÀNH