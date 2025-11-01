Vì sao FIFA chưa công bố kết quả kháng cáo của Malaysia?

Theo truyền thông quốc tế, FIFA chưa công bố kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chủ yếu đến từ sự thận trọng về pháp lý, tính nhạy cảm của vụ việc, cùng với quy mô ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi một quốc gia.

Đội tuyển Malaysia đối diện nguy cơ bị xử thua Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027. ẢNH: FAM

Theo luật sư Serge Vittoz (đại diện pháp lý của FAM) tiết lộ trong buổi họp báo hôm 17-10, Ủy ban Kháng cáo FIFA sẽ ra phán quyết liên quan đến vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bị cáo buộc sử dụng hồ sơ giả vào ngày 30-10 hoặc muộn hơn. Tuy nhiên, đến nay đã bước sang tháng 11 (giờ Việt Nam) mà FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào.

Sự im lặng này của FIFA đang làm dấy lên nhiều đồn đoán và lo ngại trong giới bóng đá Đông Nam Á.

Nguồn tin từ trang điện tử Stadium Astro (Malaysia) cho biết, phiên điều trần kháng cáo được tổ chức tại Miami (Mỹ) hôm 31-10 với sự tham gia của đại diện FAM, luật sư bào chữa, cùng các thành viên trong Ủy ban Kháng cáo FIFA. Theo thông lệ, kết quả sẽ được công bố vài giờ sau khi phiên điều trần kết thúc. Thế nhưng, điều đó đã không xảy ra.

Sự chậm trễ này khiến dư luận trong khu vực đặt câu hỏi: Liệu có điều gì bất thường khiến FIFA phải trì hoãn thông báo?

Nhật báo The Strait Times (Malaysia) dẫn lời một quan chức của FIFA cho biết, Ủy ban kháng cáo đang tuân thủ quy trình pháp lý nghiêm ngặt nhằm đảm bảo mọi yếu tố đều được xem xét kỹ lưỡng, tránh sai sót. Quá trình rà soát, xác minh có thể kéo dài thêm nhiều tuần, thậm chí tới khi kết thúc vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 6-2026.

Một quan chức khác của FIFA cũng thừa nhận vụ việc tại Malaysia là vấn đề nhạy cảm, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của FAM mà còn tác động đến cách FIFA và các liên đoàn khu vực xử lý các hồ sơ nhập tịch cầu thủ trong tương lai.

Truyền thông Argentina vach trần mánh khóe làm giả hồ sơ nhập tịch của FAM cùng những người liên quan

Còn kênh Scoop.my (Malaysia) tiết lộ thêm rằng, Ủy ban Kháng cáo FIFA đang yêu cầu FAM bổ sung, làm rõ một số tài liệu liên quan đến nguồn gốc tổ tiên của 7 cầu thủ bị cáo buộc. Cơ quan này muốn chắc chắn rằng mọi giấy tờ được nộp trong quá trình kháng cáo là xác thực và hợp pháp, tránh lặp lại sai phạm đã dẫn đến án phạt ban đầu.

“Ủy ban Kháng cáo FIFA đang đối chiếu lại toàn bộ dữ liệu, vì có một số điểm không thống nhất trong hồ sơ”, một quan chức FAM chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 9, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã ra quyết định đình chỉ thi đấu 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Gabriel Arrocha và Hector Hevel trong 12 tháng, đồng thời phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ vì “sử dụng giấy tờ giả mạo để hợp thức hóa tư cách thi đấu”.

Phán quyết này ngay lập tức gây chấn động bóng đá Malaysia, kéo theo làn sóng chỉ trích mạnh mẽ nhắm vào FAM. Tổng thư ký FAM bị đình chỉ công tác, và một cuộc điều tra nội bộ đã được mở ra để rà soát quy trình nhập tịch cầu thủ.

Nếu kháng cáo không thành công, đội tuyển Malaysia có thể phải đối mặt với các biện pháp bổ sung từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), bao gồm việc hủy kết quả các trận đấu có sự góp mặt của cầu thủ không đủ điều kiện. Điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội của đội bóng này tại vòng loại Asian Cup 2027.

Trong trường hợp tiếp tục không hài lòng với phán quyết cuối cùng của FIFA, FAM vẫn có quyền kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Quy trình xét xử tại cơ quan cao nhất trong thể thao quốc tế này thường kéo dài từ 3-6 tháng, đồng nghĩa bóng đá Malaysia có thể tiếp tục chìm trong khủng hoảng thêm khoảng thời gian dài.

Tin liên quan Truyền thông Argentina bóc mánh khoé tuyển thủ Malaysia, FIFA chờ phiên điều trần

HỮU THÀNH