Truyền thông Argentina bóc mánh khoé tuyển thủ Malaysia, FIFA chờ phiên điều trần

Trang điện tử Capital De Noticias (Argentina) đã công bố loạt tài liệu độc quyền cho thấy Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 2 tuyển thủ nhập tịch đã giả mạo giấy tờ nhân thân, qua đó giúp họ dù không đủ điều kiện vẫn được tham dự vòng loại Asian Cup 2027.

Truyền thông Argentina phanh phui mánh khoé nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia. ẢNH: CDN

Hai tuyển thủ Malaysia nhập tịch bị phanh phui tại Argentina

Trong 7 tuyển thủ nhập tịch của Malaysia bị Uỷ ban Kỷ luật FIFA công bố làm giấy tờ giả, có Facundo Garces và Imanol Machuca đến từ Argentina và từng thi đấu cho các CLB thuộc tỉnh Santa Fe của quốc gia này.

Câu chuyện trở nên đặc biệt nghiêm trọng sau khi trang điện tử Capital De Noticias vào hôm 30-10 (giờ địa phương) công bố tài liệu độc quyền của FIFA, chỉ ra rằng Facundo Garces đã sử dụng giấy khai sinh bị chỉnh sửa để chứng minh nguồn gốc tổ tiên từ Malaysia.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) từng khai ông của Facundo Garces là Carlos Rogelio Fernandez sinh tại Penang (Malaysia) vào ngày 29-5-1930. Tuy nhiên, bản sao giấy khai sinh gốc do Cơ quan Hộ tịch tỉnh Santa Fe cung cấp theo yêu cầu của FIFA cho thấy, ông của Facundo Garces thực chất sinh ra tại khu phố Villa Maria Selva (tỉnh Santa Fe), chứ không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với Malaysia.

Thậm chí, giấy tờ gốc chỉ ra bà cố của cầu thủ Facundo Garces có quốc tịch Argentina, còn ông là thương nhân quốc tịch Tây Ban Nha.

Theo trang điện tử Capital De Noticias, FIFA khẳng định bản khai sinh bị chỉnh sửa nhằm thêm quốc tịch Malaysia, qua đó mở đường cho Facundo Garces đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển của quốc gia nước này.

Vụ việc của Imanol Machuca cũng tương tự. FAM từng nộp hồ sơ khẳng định một người bà của Machuca sinh tại Penang. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Sabado Velez, chính Machuca cũng nói bóng gió về “nguồn gốc Malaysia” của mình. Tuy nhiên, FIFA xác minh người bà này sinh tại thị trấn Roldan (tỉnh Santa Fe), hoàn toàn không liên quan đến Malaysia.

Ngoài 2 cầu thủ nói trên, năm cái tên khác cũng bị nêu trong danh sách gồm Rodrigo Holgado (Argentina), Jon Irazabal Iraurgui và Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), Joao Vitor Brandao Figueiredo (Brazil) và Hector Alejandro Hevel Serrano (Hà Lan). Cả 7 người đều bị đình chỉ thi đấu trong thời hạn 1 năm.

Tài liệu gốc được truyền thông Argentina đăng tải

Cầu thủ dự phiên điều trần của FIFA

Vụ bê bối đang khiến bóng đá Malaysia đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng, đặc biệt trong bối cảnh FIFA vẫn chưa công bố kết quả kháng cáo của FAM.

Theo trang điện tử Piang Shankly (Malaysia), lúc 22 giờ ngày 30-10 (giờ Việt Nam), Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã nghe phía FAM giải trình về vụ việc liên quan đến hồ sơ nhập tịch giả. Trong khi đó, trang Galeri Sepakbola Indonesia Online (Indonesia) tiết lộ 7 cầu thủ bị đình chỉ sẽ phải tham dự một phiên điều trần riêng biệt trước cơ quan kỷ luật của FIFA.

Điều này cho thấy phiên điều trần mới chỉ là bước đầu tiên trong quá trình kháng cáo, và FIFA sẽ chỉ công bố phán quyết cuối cùng sau khi thu thập đầy đủ bằng chứng và lời khai. Giới truyền thông quốc tế dự đoán, kết quả có thể được thông báo trong ngày 31-10 hoặc muộn hơn.

Nếu FAM không thể chứng minh được tính hợp pháp của các giấy tờ, án phạt có thể được giữ nguyên hoặc thậm chí nặng hơn, bao gồm cả khả năng đội tuyển Malaysia bị xử thua các trận trước đó tại vòng loại Asian Cup 2027, hoặc tước quyền tham dự các giải đấu quốc tế trong thời gian nhất định.

FIFA hiện chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng vụ việc đã khiến danh tiếng của bóng đá Malaysia chịu ảnh hưởng lớn.

Tin liên quan AFC xác nhận có thể xử Malaysia thua Việt Nam

HỮU THÀNH