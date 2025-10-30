AFC xác nhận có thể xử Malaysia thua Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) hy vọng rằng quá trình kỷ luật của FIFA và bất kỳ kháng cáo nào tiếp theo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) - liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - có thể được hoàn tất trước lễ bốc thăm AFC Asian Cup 2027.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John.

Ban đầu, FIFA dự kiến đưa ra quyết định về đơn kháng án của FAM vào hôm nay, nhưng được biết sẽ hoãn lại cho đến thứ Sáu (ngày 31-10). Nếu đó là phán quyết bất lợi từ FIFA, FAM có thể sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện đến CAS. Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John nói: “Cho dù đó là quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA hay CAS, chúng tôi sẽ coi đó là quyết định cuối cùng. Khi đó, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC và chúng tôi sẽ hành động phù hợp”.

Tranh cãi bắt nguồn từ trận vòng loại Asian Cup 2027 của đội tuyển quốc gia Malaysia với Việt Nam vào ngày 10-6, khi 7 cầu thủ - Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel - được tung vào sân. Ủy ban Kỷ luật của FIFA cho biết, trái với các tài liệu do FAM đệ trình, khẳng định ông bà của các cầu thủ sinh ra tại Malaysia, cuộc điều tra của họ đã phát hiện ra hồ sơ gốc cho thấy họ sinh ra tại Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan. FIFA đưa ra án phạt hôm 26-9, phạt tiền và cấm 7 cầu thủ này tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng vì vấn đề này…

Nếu không thể đảo ngược án phạt, đội tuyển Malaysia đối diện nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận thắng trước Việt Nam và cả Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 - vì đây là những trận có các cầu thủ không hợp lệ tham gia thi đấu. Đội tuyển Malaysia vẫn đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027, với 12 điểm tuyệt đối, tạo khoảng cách 3 điểm so với đội tuyển Việt Nam đang xếp sau. Tuy nhiên, cục diện hiện có thể thay đổi lớn.

Windsor Paul John xác nhận kết quả kháng cáo của FAM lên FIFA, hoặc CAS đang ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của vòng loại, và sau đó là lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027: “Vòng loại Asian Cup sẽ kết thúc vào ngày 31-3 năm sau, và chúng tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị cho lễ bốc thăm sau đó. Vì vậy, chúng tôi hy vọng mọi thứ, bao gồm cả quy trình của FIFA, được hoàn tất trước thời điểm đó”.

HUY KHÔI