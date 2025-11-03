HLV Kim Sang-sik: “Tôi nhờ phiên dịch dạy từng câu để thuộc Quốc ca Việt Nam”

Từng đối mặt với sự hoảng loạn và rời Hàn Quốc trong nghi ngờ, HLV Kim Sang-sik nay đã trở thành biểu tượng mới của bóng đá Việt Nam, bắt đầu từ công việc gần gũi nhất là học thuộc bài Tiến Quân Ca (Quốc ca Việt Nam).

HLV Kim Sang-sik cùng U23 Việt Nam nâng cao danh hiệu U23 Đông Nam Á 2025. ẢNH: ANH KHOA

Từng được người hâm mộ Hàn Quốc gọi là “Siksa-ma” (thầy Sang-sik - người có năng lực đặc biệt), nay HLV Kim Sang-sik lại được người Việt trìu mến gọi là “Anh” (một cách xưng hô thân mật tại Việt Nam).

Chỉ trong hai năm, HLV Kim Sang-sik đi từ vực thẳm trầm cảm đến vị thế người hùng, dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam giành danh hiệu ASEAN Cup 2024, vô địch Giải U23 Đông Nam Á 2025 và đoạt vé dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2026. Nhưng với nhà cầm quân sinh năm 1976, điều khiến ông được yêu mến tại Việt Nam không chỉ những chiến thắng, mà còn là sự chân thành từ hành động nhỏ nhất: học thuộc và hát Quốc ca Việt Nam.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo điện tử Sports Seoul (Hàn Quốc) tại Hà Nội, HLV Kim Sang-sik kể lại: “Tôi đã nhờ phiên dịch giúp tôi học từng câu một, đến khi thuộc và có thể hát trọn vẹn bài Tiến quân ca. Khi ở Hàn Quốc, tôi thấy nếu người nước ngoài không nỗ lực hòa nhập, người dân sẽ khó mở lòng. Tôi muốn chứng minh rằng tôi đang thật sự đến gần với Việt Nam”.

Khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik đặt tay phải lên ngực trái có in lá cờ đỏ sao vàng, cất tiếng hát Quốc ca trước trận đấu quốc tế đã làm người hâm mộ Việt Nam xúc động. Theo Sports Seoul, đó chính là biểu tượng đẹp về tinh thần gắn kết giữa hai dân tộc Việt - Hàn.

HLV Kim Sang-sik cùng hai tấm huy chương vàng tại ASEAN Cup 2024 và U23 Đông Nam Á 2025. ẢNH: SPORTS SEOUL

Trở nên nổi tiếng trên đất nước hình chữ S, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn giữ lối sống giản dị. Ông thường đi ăn, uống cà phê giữa lòng Hà Nội, thậm chí tự lái xe trong dòng giao thông đông đúc. “Tôi nhận được tình cảm lớn lao từ người dân. Khi họ nói rằng tôi đã giúp họ đoàn kết hơn, tôi cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”, ông nói.

Trước khi gặt hái thành công tại Việt Nam, HLV Kim Sang-sik từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi rời Jeonbuk Hyundai vào năm 2023. Thành tích bết bát khiến ông rơi vào khủng hoảng, thậm chí sợ không gian kín và thường xuyên lo âu. “Khi ấy tôi không thể đi thang máy, thậm chí thấy bất an khi ra sân chỉ đạo cầu thủ”, ông nhớ lại.

Nhưng rồi, mảnh đất từng làm nên tên tuổi của Park Hang-seo lại mở ra cho HLV Kim Sang-sik một chương mới. Chính ông cũng thừa nhận bản thân không thể tưởng tượng được điều này: “Khi mới sang Việt Nam, tôi chỉ nghĩ làm sao để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của HLV Park Hang-seo, nhưng kết quả đã vượt xa mong đợi”.

Ê-kíp ban huấn luyện Hàn Quốc của HLV Kim Sang-sik. ẢNH: SPORTS SEOUL

Không chỉ cải thiện chiến thuật, HLV Kim Sang-sik còn thay đổi văn hóa tập luyện, rút ngắn thời gian, tăng cường tính tập trung và kỷ luật. Ông nhận thấy cầu thủ Việt Nam thường nằm sân khá lâu sau mỗi pha va chạm và đã yêu cầu dừng điều đó để giữ nhịp độ trận đấu cũng như nâng cao thể lực.ÊTrong công tác huấn luyện, ông ưu tiên sự đơn giản và thực tế. HLV Kim Sang-sik tạo ký hiệu dễ hiểu cho cầu thủ như xoay khăn báo hiệu pressing, giơ bảng đổi sơ đồ. “Tôi muốn cầu thủ hiểu ngay cả khi không cần phiên dịch. Bóng đá phải đơn giản để hiệu quả”, ông nhấn mạnh.

Tại đội tuyển Việt Nam cũng như U23, HLV Kim Sang-sik xây dựng ê-kíp người Hàn gồm HLV thủ môn Lee Woon-jae, trợ lý Lee Jung-soo và chuyên gia thể lực Yoon Dong-heon. Họ cùng sống xa gia đình nhưng luôn xem Việt Nam là “ngôi nhà thứ hai”. HLV Kim Sang-sik thừa nhận: “Tôi biết ơn các cộng sự của mình. Nhờ họ, tôi không cảm thấy cô đơn. Chúng tôi đang cùng nhau viết nên lịch sử tại Việt Nam”.

Tháng 12 tới, HLV Kim Sang-sik sẽ cùng U23 Việt Nam hướng đến mục tiêu “vàng” tại SEA Games 33. Ông thừa nhận áp lực thành tích, nhưng khẳng định mục tiêu lớn nhất là phát triển bóng đá Việt Nam một cách bền vững: “Tôi muốn giúp các cầu thủ trưởng thành hơn, tiến ra nước ngoài thi đấu. Bóng đá Việt Nam còn nhiều tiềm năng để vươn xa”.

HỮU THÀNH