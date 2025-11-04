Hành vi thiếu trung thực không tồn tại trong làng bóng đá thế giới

Các báo điện tử và kênh truyền thông tại Malaysia liên tục đưa tin về phản ứng của bóng đá nước này sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo và giữ nguyên án phạt.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia đối diện làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ. ẢNH: FAM

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử sau khi FIFA chính thức giữ nguyên án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia, liên quan đến vụ bê bối làm giả giấy tờ cầu thủ để thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027.

Cụ thể, trong thông báo phát đi vào tối 3-11 (giờ Việt Nam), Ủy ban Kháng cáo của FIFA tuyên bố bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo do FAM và các cầu thủ nộp, đồng thời xác nhận giữ nguyên mọi hình phạt đã được Ủy ban Kỷ luật đưa ra trước đó.

Quyết định từ FIFA trở thành chủ đề thời sự chính luận với truyền thông Malaysia. Theo nhật báo New Straits Times, bản án của FIFA mang tính răn đe sâu sắc: “Thông điệp đã quá rõ ràng, việc làm giả mạo giấy tờ để được thi đấu không có chỗ đứng trong bóng đá thế giới”.

New Straits Times bình luận thêm, FAM giờ đây buộc phải bắt đầu lại từ đống đổ nát, khôi phục hình ảnh bằng việc cải tổ cơ cấu tổ chức và quy trình quản lý cầu thủ.

Một trích đoạn bình luận của tờ New Straits Times

Trong khi đó, Free Malaysia Today đặt tiêu đề: “Tin buồn cho FAM khi FIFA bác đơn kháng cáo về án phạt”. Tờ báo chỉ ra hệ quả: Đội tuyển quốc gia Malaysia sẽ bị trừ điểm trong chiến dịch vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2027 đang diễn ra, bao gồm 2 trận thắng trước Nepal và Việt Nam có thể bị xử thua.

The Star mô tả đây là “một phán quyết lạnh lùng” từ Ủy ban Kháng cáo của FIFA, nhấn mạnh rằng tất cả bằng chứng mà FAM cùng 7 cầu thủ trình lên đều không đủ thuyết phục.

Về cơ bản, các phương tiện truyền thông Malaysia đã đăng lại phán quyết của FIFA, phản ánh “phản ứng bất ngờ” từ phía FAM và mô tả bầu không khí ảm đạm đang bao trùm nền bóng đá quốc gia này.

Theo FIFA, các bên liên quan đã được thông báo về quyết định vào ngày 3-11 và có 10 ngày để yêu cầu bản giải thích bằng văn bản, trước khi có 21 ngày để nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu muốn tiếp tục khiếu nại. Các kênh truyền thông Malaysia chắc chắn sẽ tiếp tục theo sát vụ việc và cập nhật liên tục.

Trước đó, FAM bị Ủy ban Kỷ luật FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF). Trong khi đó, 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano, mỗi người bị phạt 2.000 CHF và đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trên toàn thế giới.

Tin liên quan FIFA bác bỏ đơn kháng cáo, giữ án phạt với Liên đoàn Bóng đá Malaysia

HỮU THÀNH