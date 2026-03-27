Bóng đá châu Phi sau cơn bão AFCON 2025

Chưa bao giờ một kỳ nghỉ tập trung đội tuyển quốc tế vốn thiếu các trận đấu mang tính cạnh tranh lại trở nên nặng nề với bóng đá châu Phi đến vậy. Chỉ vài tuần sau một quyết định về AFCON 2025 khi LĐBĐ Châu Phi (CAF): tước danh hiệu vô địch của Senegal và trao lại cho Morocco. Trong bối cảnh đó, các đội tuyển châu Phi bước vào loạt trận giao hữu với nhiều tâm thế khác nhau, nhưng điểm chung là đều hướng đến tương lai – World Cup 2026 hoặc AFCON 2027.

Cộng hòa dân chủ Congo: 52 năm chờ đợi một giấc mơ*

Mọi ánh mắt đang đổ dồn về Zapopan, Mexico vào Chủ nhật này, nơi CHDC Congo (DRC) đứng trước cơ hội lịch sử. Là một trong hai đội hạt giống của vòng play-off liên lục địa FIFA, "Những con báo sa mạc" sẽ gặp Jamaica. Nếu vượt qua, họ sẽ góp mặt tại World Cup lần đầu tiên sau 52 năm – kể từ kỳ World Cup 1974 tại Tây Đức.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Sebastien Desabre, DRC đã có một AFCON 2025 đáng khen ngợi: giành 7 điểm tại vòng bảng, cầm hòa Senegal (đương kim vô địch khi đó) trước khi để thua Algeria ở vòng 16 đội. Họ đang xếp hạng 48 thế giới, vượt xa Jamaica (70) và New Caledonia (150). Dù từng vướng tranh cãi về tư cách của một số cầu thủ nhập tịch (điển hình là Aaron Wan-Bissaka), nhưng hiện tại, DRC đã sẵn sàng để viết tiếp câu chuyện của những người khổng lồ thực sự của bóng đá châu Phi.

Ai Cập: Tập sống thiếu Salah

Ai Cập – đội xếp thứ tư tại AFCON 2025 – đối diện với một thách thức khác: làm quen với cuộc sống không có Mohamed Salah. Tiền đạo 33 tuổi vắng mặt vì chấn thương cơ, đồng thời đang là tâm điểm chú ý sau khi tuyên bố rời Liverpool cuối mùa. HLV Hossam Hassan sẽ dựa vào Omar Marmoush, Mostafa Mohamed và Mahmoud Trezeguet để tìm lại sự sắc bén, sau một giải đấu gây nhiều thất vọng.

Morocco: Nhà vô địch mới, áp lực mới

Không đội nào bước vào loạt trận này với nhiều áp lực hơn Morocco. Việc được CAF trao lại chức vô địch sau khi Senegal rút lui khỏi trận chung kết đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội. HLV Walid Regragui, người từng đưa Morocco vào bán kết World Cup 2022, đã mất việc sau thất bại ở chung kết AFCON 2025. Người thay thế, Mohamed Ouahbi, dù được trọng vọng trong nước, chưa từng đảm nhiệm vai trò lớn đến vậy. Hai trận gặp Ecuador và Paraguay sẽ là bài kiểm tra đầu tiên cho triều đại mới.

Senegal: Thách thức giữ lành tinh thần

Senegal có lẽ là đội chịu tổn thất tinh thần lớn nhất. Bị tước ngôi vô địch ngay sau trận chung kết, các cầu thủ đã phản ứng bằng sự chế giễu trên mạng xã hội. Dù vậy, HLV Pape Thiaw hiểu rằng nhiệm vụ của ông là giúp "Sư tử Teranga" ổn định tâm lý, hướng đến World Cup thứ ba liên tiếp. Trận giao hữu gặp Peru tại Paris hứa hẹn là một "bữa tiệc của người hâm mộ Senegal" hơn là một cuộc đối đầu căng thẳng.

Nigeria: Bắt đầu "Sứ mệnh 2027”

Nigeria – đội kết thúc AFCON 2025 ở vị trí thứ ba – đang bước vào giai đoạn chuyển giao. HLV Eric Chelle, người giúp Super Eagles lấy lại bản sắc với sơ đồ kim cương đã phát huy tối đa sức mạnh của Ademola Lookman và Victor Osimhen, hiện vẫn tại vị bất chấp những tin đồn về sự quan tâm từ Tunisia và Olympique de Marseille.

Không có vé dự World Cup 2026, Nigeria chọn mục tiêu thực tế hơn: vô địch AFCON 2027. Đây là "Sứ mệnh 15 tháng" mà Chelle cần bắt đầu ngay từ loạt trận giao hữu với Iran và Jordan. Osimhen vắng mặt vì phẫu thuật tay, nhưng đó lại là cơ hội để những cái tên dự bị thể hiện mình.

LONG KHANG