Mbappe ghi bàn giúp Pháp đánh bại Brazil

Kylian Mbappe đã tiến gần hơn đến việc san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển Pháp với bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước Brazil, khi 2 ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2026 đối đầu trong trận giao hữu danh giá tại Mỹ hôm thứ Năm.

Kylian Mbappe mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 của tuyển Pháp trước Brazil

Mbappe đã băng lên và đánh bại thủ môn Ederson bằng một pha lốp bóng tuyệt đẹp, giúp Pháp dẫn trước ngay sau hơn nửa giờ thi đấu tại sân vận động Gillette gần Boston. Tuyển Pháp, nhà vô địch World Cup 2018 và á quân năm 2022, đã phải chơi thiếu người khi hậu vệ Dayot Upamecano bị đuổi khỏi sân đầu hiệp 2, nhưng họ đã vượt qua khó khăn đó để nhân đôi cách biệt nhờ bàn thắng của tiền đạo Hugo Ekitike ở phút 65.

Đội tuyển Brazil của HLV Carlo Ancelotti đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 82 nhờ pha dứt điểm cận thành của hậu vệ Gleison Bremer, nhưng Les Bleus đã giữ vững tỷ số để giành chiến thắng. Điều này sẽ giúp họ tăng cường sự tự tin 2 tháng rưỡi trước khi World Cup bắt đầu - nơi Les Bleus sẽ đối đầu với Senegal, Na Uy và đội thắng vòng play-off ở vòng bảng. Việc đội trưởng Mbappe ghi bàn theo phong cách sắc bén quen thuộc là tin đặc biệt tốt cho HLV Didier Deschamps. “Cậu ấy rất quyết tâm, và chân cậu ấy vẫn còn hơi đau. Ngoài ra, phẩm chất tạo nên sự khác biệt, anh ấy luôn có”, Dechamps nói.

Ngôi sao của Real Madrid trở lại sau 3 tuần nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối ngay trước thềm đợt tập trung quốc tế này. Mbappe, 27 tuổi, hiện đã ghi được 56 bàn thắng trong 95 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, chỉ còn cách kỷ lục 57 bàn thắng của Olivier Giroud (người vừa giải nghệ) đúng một bàn. Mbappe sẽ có cơ hội sánh ngang, và thậm chí vượt qua kỷ lục đó khi Pháp gặp Colombia trong trận giao hữu thứ 2 của chuyến du đấu tại Mỹ này, tại sân vận động Northwest gần Washington DC vào Chủ nhật.

Mbappe tiến gần hơn đến việc san bằng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển Pháp.

Brazil bước vào World Cup năm nay - nơi họ sẽ đối đầu với Morocco, Scotland và Haiti ở vòng bảng - với hy vọng việc bổ nhiệm HLV Ancelotti lừng danh sẽ giúp họ trở thành ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch lần thứ 6 nối dài kỷ lục. Tuy nhiên, trận đấu này sẽ nhắc nhở nhà cầm quân người Italy về những tiêu chuẩn cần thiết khi đối đầu với những đội bóng mạnh nhất trên đấu trường quốc tế. Brazil hiện cũng yếu đi khi thiếu vắng một loạt cầu thủ chủ chốt, trong đó có thủ môn Alisson Becker, bộ đôi trung vệ Gabriel Magalhaes và Eder Militao, tiền vệ Bruno Guimaraes và các tiền đạo Rodrygo và Estevao.

Tiếp theo, Brazil sẽ gặp Croatia vào thứ Ba tại Orlando, Florida. Đây là lần chạm trán đầu tiên giữa 2 đội kể từ tứ kết World Cup 2022. “Không có trận giao hữu nào cho chúng tôi cả”, hậu vệ Leo Pereira nói. “Mỗi trận đấu đều là một trận đấu lớn, và chúng tôi phải thi đấu như thể đó là trận chung kết World Cup”.

Trận giao hữu Pháp và Brazil diễn ra trước sự chứng kiến ​​của 66.215 khán giả. Để đáp ứng các yêu cầu của FIFA, sân vận động Gillette đã được thảm mặt cỏ tự nhiên thay thế cho sân cỏ nhân tạo. “Sân vận động tốt. Mặt sân tốt. Mọi thứ đều ổn để chơi một trận bóng đá hay”, HLV đội tuyển Brazil, Ancelotti nói. “Không khí trong sân vận động rất tuyệt vời - rất nhiều người hâm mộ Brazil. Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ kết quả”.

PHI SƠN