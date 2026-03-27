Gyokeres cuối cùng cũng thể hiện vai trò ở tuyển Thụy Điển

Viktor Gyokeres đã chứng tỏ tại sao anh là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu sau khi lập hat-trick giúp đội tuyển Thụy Điển giành chiến thắng 3-1 trước Ukraine vào thứ Năm tại Valencia, qua đó đưa đội của mình vào chung kết play-off và gia tăng hy vọng giành vé dự World Cup 2026.

Viktor Gyokeres lập hat-trick giúp đội tuyển Thụy Điển giành chiến thắng 3-1 trước Ukraine.

Với việc các ngôi sao Alexander Isak và Dejan Kulusevski vắng mặt vì chấn thương, Gyokeres đã tỏa sáng trong đêm mà đội tuyển Thụy Điển cần anh nhất. Đầu tiên, anh chuyển hóa đường chuyền của Benjamin Nygren thành bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 6. Đây là pha lập công của tiền đạo đang khoác áo Arsenal ở vòng loại World Cup, mà chính xác hơn là bàn thắng đầu tiên anh ghi cho đội tuyển quốc gia kể từ năm 2024. Sau đó, Gyokeres đón đường chuyền dài từ thủ môn Kristoffer Nordfeldt trước khi thể hiện sức mạnh và kỹ thuật để nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Chân sút 27 tuổi hoàn thành cú hat-trick bằng một quả phạt đền do chính mình kiếm được.

HLV Graham Potter hết lời khen ngợi màn trình diễn của Gyokeres: “Rõ ràng màn trình diễn của Viktor thật đáng kinh ngạc. Ngoài những bàn thắng, bởi vì ghi hat-trick là một chuyện, tôi nghĩ nhìn chung khả năng giữ bóng và trách nhiệm phòng ngự của cậu ấy đối với đội bóng là một phần của màn trình diễn tuyệt vời”.

Khi được hỏi ông đã nói gì với Gyokeres trước trận đấu, Potter nói đùa: “Tôi chỉ nói là hãy ghi hat-trick. Nhưng không, điều tuyệt vời của chiến thắng là tất cả mọi người đều đồng lòng. Tinh thần của toàn đội thật tuyệt vời. Màn trình diễn của Viktor là điểm nhấn và xứng đáng được lên trang nhất. Cậu ấy thật đáng kinh ngạc. Nhưng cậu ấy cũng sẽ nói rằng những người đồng đội phía sau cậu ấy cũng rất xuất sắc. Chúng ta vẫn có thể cải thiện hơn nữa. Đây mới chỉ là khởi đầu cho hành trình cùng nhau của chúng ta”.

Đây chỉ là trận đấu thứ 3 của Potter trên cương vị HLV đội tuyển Thụy Điển, và là chiến thắng đầu tiên của họ ở vòng loại World Cup - không thắng trận nào trong 6 trận. Thụy Điển chỉ lọt vào vòng play-off này nhờ giành suất từ màn trình diễn ở Nations League. Giờ đây họ phải tập hợp lại và tiếp tục thi đấu vào thứ Ba, khi tiếp đón Ba Lan trong trận chung kết quyết định tại Thụy Điển.

“Đó là một bước tiến lớn tối nay”, Potter, người vừa được Liên đoàn bóng đá Thụy Điển trao cho một hợp đồng đến năm 2030, nói thêm. “Tôi thích hình ảnh của toàn đội, cách họ phối hợp với nhau trước một đội bóng mạnh, điều chỉnh và chiến đấu cùng nhau. Chúng tôi cũng biết mình còn một trận đấu nữa. Công việc vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi có một trận đấu quan trọng vào thứ Ba tới gặp một đội tuyển Ba Lan mạnh. Chúng tôi phải hồi phục và sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo”.

LINH SƠN