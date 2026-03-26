Vinicius khao khát thành công cùng đội tuyển Brazil

Ngôi sao Vinicius Jr. cho biết anh cảm thấy hạnh phúc và tự tin hơn bao giờ hết, nêu quyết tâm mang lại thành công tương tự đã đạt được tại Real Madrid cho đội tuyển quốc gia Brazil khi công tác chuẩn bị cho World Cup 2026 đang được đẩy mạnh.

Vinicius thành công tại Real Madrid nhưng tầm hưởng hưởng thì mờ nhạt ở đội tuyển Brazil.

Mùa giải của cầu thủ chạy cánh 25 tuổi này đầy những sự tương phản. Anh gặp khó khăn ở giai đoạn đầu mùa giải 2025-2026, trải qua 16 trận không ghi bàn và bị la ó từ một bộ phận khán giả trên sân Santiago Bernabeu. Nhưng giai đoạn khó khăn đó giờ đã ở phía sau, Vinicius đang tìm lại được phong độ để nâng tổng số bàn thắng ghi được lên con số 17, và có thêm 13 pha kiến ​​tạo trong 43 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Real Madrid.

Mặc dù có sự nghiệp CLB rực rỡ với 2 lần vô địch Champions League và 3 chức vô địch La Liga, Vinicius mới ghi được 8 bàn thắng trong 45 lần ra sân cho đội tuyển 5 lần vô địch thế giới. Nhưng Vinicius đầy quyết tâm thành công ở kỳ World Cup thứ 2. “Tôi cảm thấy thoải mái hơn, hạnh phúc hơn, và khi tôi hạnh phúc hơn, mọi người xung quanh tôi cũng hạnh phúc và tự tin hơn”, Vinicius nói “Tôi hy vọng rằng mọi thứ tôi làm được cho Real Madrid, tôi có thể tiếp tục làm được ở đây với đội tuyển quốc gia Brazil. Đó là mục tiêu lớn nhất của tôi. Đó là nơi tôi luôn mơ ước được đến, và tôi muốn mang lại niềm tự hào lớn lao cho đất nước và niềm vui cho toàn thể dân tộc”.

Brazil đang tìm kiếm thành công mới sau khi bị loại ở tứ kết World Cup 2022 tại Qatar, nơi họ bị Croatia loại trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, Vinicius cho biết anh đang bỏ qua những lời bàn tán bên ngoài khi giải đấu lớn tiếp theo đang đến gần. “Tôi biết mình có khả năng làm được gì và tôi đã nỗ lực như thế nào để sẵn sàng cho World Cup”, anh nói thêm.

Vinicius và Raphinha là những niềm hy vọng lớn nhất vào thành công của Brazil tại World Cup.

Phát biểu trước trận giao hữu với Pháp vào thứ Năm, ngôi sao 25 tuổi này thừa nhận Brazil tập trung cao độ khi World Cup đang đến gần. “Chúng tôi đã chuẩn bị và tập trung vào việc chơi một trận đấu xuất sắc, bởi vì World Cup đang rất gần, vì vậy bất kỳ kết quả hay bàn thắng nào bạn ghi được sẽ mang lại cho bạn sự tự tin hơn cho World Cup, và chúng tôi đã sẵn sàng cho điều đó”, Vinicius nhấn mạnh thêm. “Những tuyển thủ Pháp là đồng đội của tôi ở Real Madrid như Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga luôn nói rằng thi đấu với Brazil là điều tuyệt vời, rằng chúng tôi có một đội bóng xuất sắc. Đó là những gì cả thế giới nói về chúng tôi… Ngày mai, chúng tôi muốn chơi một trận đấu tuyệt vời, tiếp tục lấy lại sự tự tin và hiểu rõ hơn về kế hoạch thi đấu của mình”.

HLV đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti thừa nhận ông đã xác định phần lớn những cái tên mình muốn điền vào đội hình chính thức tham dự World Cup 2026, dự kiến công bố vào ngày 18-5. Vinicius chắc chắn là một trong những cái tên đứng đầu sự lựa chọn. Tuy nhiên, ngôi sao của Real Madrid bất ngờ dành sự tôn trọng cao với Raphinha - ngôi sao tấn công số 1 của đại kình địch Barcelona.

Raphinha thật sự bùng nổ trong 2 mùa giải gần nhất ở cấp độ CLB - giúp Barcelona thắng “cú ăn 3” quốc nội mùa giải trước, và mùa này đang giúp đội của mình hướng đến bảo vệ thành công danh hiệu La Liga cùng hy vọng thành công hơn so với việc vào bán kết Champions League cách đây một năm. Raphinha ​​hiện đang trải qua một giai đoạn phong độ cá nhân vô cùng ấn tượng, trực tiếp đóng góp vào 7 bàn thắng đáng kinh ngạc chỉ trong 3 lần ra sân gần nhất trong màu áo Blaugrana. “Raphinha nằm trong số 2 trong 3 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời gian gần đây, nếu không muốn nói là xuất sắc nhất. Cậu ấy đang thi đấu với phong độ rất xuất sắc”.

HUY KHÔI