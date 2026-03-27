Play-off World Cup châu Âu: Italy đánh bại Bắc Ireland 2-0, Gyokeres lập hat-trick cho Thụy Điển

Đội tuyển Italy cuối cùng cũng giành được chiến thắng trong một trận đấu ở vòng play-off World Cup. Giờ đây, nhà vô địch thế giới 4 lần cần thắng thêm một trận nữa để tránh trở thành khán giả ở kỳ giải thứ 3 liên tiếp.

Tiền vệ Sandro Tonali đã mở tỷ số bằng một cú vô lê ngay đầu hiệp 2 cho Italy, và sau đó kiến ​​tạo thêm một bàn thắng nữa cho Moise Kean ấn định chiến thắng 2-0 trước Bắc Ireland trên sân nhà ở Bergamo. “Sau khi dẫn trước, chúng tôi đã gạt bỏ mọi suy nghĩ”, HLV Gennaro Gattuso của Italy nói. “Chúng tôi đã có một màn trình diễn tốt. Điều này sẽ giúp chúng tôi tự tin hơn cho trận chung kết vào thứ Ba. Chúng tôi phải thắng. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác”.

Trận đấu tiếp theo của Italy là trận chung kết trên sân của Bosnia & Herzegovina, đội đã nhọc nhằn loại Xứ Wales. Edin Dzeko, 40 tuổi, đã gỡ hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức, trước khi Kerim Alajbegovic, 18 tuổi, thực hiện thành công quả sút luân lưu quyết định trong chiến thắng 4-2. Italy cần thêm một chiến thắng nữa để giành vé tham dự giải đấu sắp tới ở Bắc Mỹ và tránh phải trải qua ít nhất 16 năm mà không được thi đấu một trận nào tại sự kiện bóng đá lớn nhất thế giới.

Tiền đạo Viktor Gyokeres đã ghi bàn cho đội tuyển quốc gia kể từ năm 2024, ngôi sao của Arsenal thậm chí lập hat-trick giúp Thụy Điển đánh bại Ukraine 3-1. Trận đấu được diễn ra tại Tây Ban Nha vì Ukraine chưa tổ chức các trận đấu quốc tế kể từ cuộc xung đột quân sự với Nga năm 2022. “Viktor Gyokeres đã tạo nên sự khác biệt tối nay”, HLV Serhiy Rebrov của Ukraine nói. “Cậu ấy đã thể hiện phẩm chất của mình và chứng minh mình là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất châu Âu”.

Thụy Điển sẽ có lợi thế sân nhà trong trận chung kết khi tiếp đón Ba Lan, đội đi tiếp sau khi Robert Lewandowski, 37 tuổi, ghi bàn thắng bằng cú đánh đầu quan trọng trong chiến thắng 2-1 trước Albania, giúp tiền đạo của Barcelona tiếp tục nuôi hy vọng tham dự World Cup lần thứ 3. Trước đó, Albania vươn lên dẫn bàn nhờ pha lập công của Arber Hoxha ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, sau một sai lầm phòng ngự của Ba Lan. Cú đánh đầu của Lewandowski từ một quả phạt góc đã giúp Ba Lan cân bằng tỷ số, trước khi bàn thắng của Piotr Zielinski ấn định chiến thắng.

Kosovo chỉ còn một trận đấu nữa là lần đầu tiên tham dự World Cup sau khi 2 lần gỡ hòa từ thế bị dẫn trước để đánh bại Slovakia 4-3. Điều đó giúp họ có một trận play-off với Thổ Nhĩ Kỳ, đội đã đánh bại Romania 1-0, để tranh suất dự World Cup. Kosovo sẽ có lợi thế sân nhà vào thứ Ba.

Trong khi đó, Gustav Isaksen ghi 2 bàn trong vòng 2 phút làm nên chiến thắng 4-0 của Đan Mạch trước Bắc Macedonia. Tuy nhiên, thách thức giành vé với Đan Mạch vẫn còn rất lớn khi họ phải chơi trận chung kết vào thứ Ba trên sân CH Séc, đội đánh bại Ireland 4-3 sau loạt sút luân lưu. Đây là kết quả rất đang tiếc với Ireland khi họ đã để mất lợi thế dẫn trước 2-0 từ sớm trong trận đấu, và cũng dẫn trước trong loạt sút luân lưu trước khi không thể tận dụng thành công cả 2 cú sút cuối cùng.

VIỆT TÙNG