Ancelotti lảng tránh những tiếng hô vang tên Neymar

Khi đội tuyển Pháp ghi bàn thắng thứ 2 trong trận giao hữu tại sân vận động Gillette, đám đông cổ động viên chủ yếu là người Brazil bắt đầu hô vang tên Neymar, người vắng mặt trong đội hình, khẳng định lại mong muốn ngôi sao của Santos được triệu tập vào đội tuyển của HLV Carlo Ancelotti cho kỳ World Cup 2028 tại Bắc Mỹ.

HLV Carlo Ancelotti chịu áp lực điền tên Neymar cho kỳ World Cup 2028 tại Bắc Mỹ.

Kylian Mbappe và Hugo Ekitike đã giúp đội tuyển Pháp, nhà vô địch World Cup 2018 và á quân năm 2022, dẫn 2-0 chỉ sau 65 phút. Bất chấp chơi hơn người khi hậu vệ Dayot Upamecano bị đuổi khỏi sân đầu hiệp 2, đội tuyển Brazil của HLV Ancelotti chỉ ghi được một bàn ở phút 82 nhờ pha dứt điểm cận thành của hậu vệ Gleison Bremer.

HLV Ancelotti từ chối bình luận về những tiếng hô vang tên Neymar từ người hâm mộ, khẳng định rằng sự chú ý nên tập trung vào các cầu thủ trên sân trong trận thua 1-2. “Chúng ta nên nói về những người đã có mặt ở đây - những người đã thi đấu, những người đã cống hiến hết mình, những người đã nỗ lực và làm việc chăm chỉ. Tôi hài lòng với họ”. Nhà cầm quân người Italy cũng đồng thời chỉ ra rằng “có rất nhiều sự cạnh tranh” cho một suất trong đội hình cuối cùng của Brazil tham dự World Cup.

Hy vọng được chơi ở World Cup 2026 của Neymar đang dần tan biến khi ngôi sao 34 tuổi gặp khó khăn trong việc tìm lại phong độ tốt nhất trong màu áo Santos. Tuy nhiên, những đồng đội cũ như Casemiro vẫn tin tưởng vào tài năng của anh. “Chúng ta biết phẩm chất mà Neymar sở hữu. Cậu ấy là không thể thiếu đối với bất kỳ đội tuyển quốc gia nào, đặc biệt là khi cậu ấy đang có phong độ tốt”, tiền vệ kỳ cựu của Man.United nói sau trận giao hữu ở Massachusetts. “Đối với thế hệ của tôi, cậu ấy nằm trong tốp 3: Cristiano Ronaldo, lionel Messi và Neymar. Nhưng dù tôi là bạn thân của cậu ấy, tôi không có quyền quyết định ai sẽ có tên trong đội hình này”.

Đặc biệt nếu Vinicius và Raphinha vẫn không chơi thuyết phục trên hàng công Brazil.

Mặc dù có Vinicius Junior (Real Madrid) và Raphinha (Barcelona) dẫn dắt hàng công, Brazil vẫn thiếu sức mạnh tấn công trước tuyển Pháp. HLV Ancelotti đã bảo vệ bộ đôi này, viện dẫn chấn thương cơ là lý do khiến Raphinha phải rời sân ở hiệp một. “Tôi nghĩ Raphinha đã chơi rất tốt. Cậu ấy bị đau cơ vào cuối hiệp một và chúng tôi phải thay cậu ấy, nhưng Raphinha đã có nhiều cơ hội và di chuyển không bóng rất tốt. Vinicius luôn cố gắng, cậu ấy luôn tạo ra sự khác biệt. Một tiền đạo không phải lúc nào cũng ghi bàn, nhưng cả 2 người họ đều đã làm tốt”.

Raphinha sẽ được kiểm tra vào thứ Sáu để xác định xem anh có thể thi đấu trong trận giao hữu tiếp theo của Brazil vào thứ Ba, gặp Croatia tại Orlando, Florida hay không. Ancelotti cũng nhận thấy những điểm tích cực trong màn trình diễn của đội, đặc biệt là trong hiệp 2, sau khi Luiz Henrique được tung vào sân, nhưng ông vẫn không thể tránh khỏi thất bại.

“Tôi nghĩ trận đấu hôm nay cho tôi thấy rất rõ ràng rằng chúng ta có thể cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất thế giới. Tôi không hề nghi ngờ điều đó”, Ancelotti nói. “Chúng tôi đã thi đấu với một đội bóng rất mạnh và có nhiều cầu thủ chất lượng, và chúng tôi đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng, trong khi đối thủ chỉ câu giờ để giành chiến thắng. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ chiến đấu hết mình để giành chức vô địch World Cup”.

THANH TUẤN