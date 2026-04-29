Bóng chuyền Việt Nam: Tận dụng tối đa nguồn lực xã hội để phát triển

Ngày 28-4 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) nhiệm kỳ 8 (2026-2031) đã chính thức bầu ra 25 ủy viên ban chấp hành. Ông Dương Mạnh Tiến (Chủ tịch HĐQT Công ty CP thể thao Việt Nam) đã được bầu làm Chủ tịch VFV nhiệm kỳ 8.

Các phó chủ tịch gồm: bà Trần Thùy Chi, ông Phạm Ngọc Sơn, ông Lê Trí Trường, ông Vũ Quang Huy. Bên cạnh vai trò phó chủ tịch, ông Lê Trí Trường tiếp tục được giao nhiệm vụ Tổng thư ký nhiệm kỳ 8. Ngoài mục tiêu phát triển bóng chuyền chuyên nghiệp, VFV cũng tận dụng tối đa nguồn lực xã hội để nâng cao vị thế môn thể thao này.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy (Việt Nam) trong trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 gặp đội tuyển Thái Lan. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Gặt hái nhiều thành tích cao

Tổng kết lại nhiệm kỳ hoạt động vừa qua, Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường nhấn mạnh, bóng chuyền Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ, đặc biệt là thành tích của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam làm nức lòng không chỉ giới làm nghề, mà với cả người hâm mộ nước nhà. Những điểm nhấn nổi bật mà HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cùng đội tuyển nữ Việt Nam tạo nên trong cuối nhiệm kỳ 7 (2021-2026) VFV: Vô địch sân chơi AVC Challenge Cup 3 lần liên tiếp vào các năm 2023, 2024 và 2025; lần đầu vô địch SEA V.League (năm 2025); lọt vào tốp 4 châu Á; dự giải Vô địch thế giới…

Bên cạnh đó, đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia cũng gây được ấn tượng khi tham dự các kỳ SEA Games, giải vô địch châu Á. Chất lượng của giải vô địch bóng chuyền quốc gia đã được cải thiện đáng kể, trong đó, việc VFV cho phép các ngoại binh xuất hiện trở lại đã giúp các trận đấu giàu sức cạnh tranh và quyết liệt hơn…

Phát triển cả phong trào lẫn đỉnh cao

Ngoài mục tiêu phát triển bóng chuyền Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, VFV thúc đẩy các tỉnh, thành và ngành tham gia đào tạo VĐV trẻ, tạo nguồn kế cận cho các CLB cũng như cho các đội tuyển trẻ, đội tuyển quốc gia. Theo tân Chủ tịch VFV Dương Mạnh Tiến, liên đoàn sẽ tích cực tìm nguồn lực xã hội hóa để phát triển cả mảng phong trào lẫn đỉnh cao cho bóng chuyền Việt Nam.

Giới chức VFV sẽ đồng hành cùng ban chuyên môn, ban huấn luyện 2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam quyết tâm giành được HCV ở đấu trường SEA Games ngay trong nhiệm kỳ 8 (sẽ có 3 kỳ SEA Games được tổ chức vào các năm 2027, 2029 và 2031), trong khi bóng chuyền bãi biển phấn đấu giành được HCB ở Đại hội thể thao Đông Nam Á. Tới đây, tại Asiad 20-2026 diễn ra vào tháng 9 ở Nhật Bản, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được Ban chấp hành nhiệm kỳ 8 giao nhiệm vụ phải lọt vào tốp 4 chung cuộc, trong khi đội tuyển nam vào được tốp 8. Thậm chí, với tiềm năng của mình, đội tuyển bóng chuyền nữ hoàn toàn có thể chen chân vào tốp 3 châu Á để giành tấm vé tham dự các giải danh giá dành cho các đội bóng hàng đầu thế giới trong tương lai gần.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VFV Lê Trí Trường cho biết: “Bóng chuyền ngày càng được xã hội quan tâm. Đối với VFV, nâng cao chất lượng cho các đội tuyển, cho hệ thống thi đấu quốc gia là nhiệm vụ quan trọng và bắt buộc phải tạo được dấu ấn rõ nét trong nhiệm kỳ 8. VFV sẽ tiếp tục đầu tư để các cấp độ đội tuyển bóng chuyền quốc gia gặt hái được những thành công trên đấu trường quốc tế”.

Ngày 28-4, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã công bố PV Gas sẽ đồng hành tài trợ cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam kể từ năm 2026. Trước mắt, đội tuyển nam sẽ có nguồn kinh phí để thuê chuyên gia nước ngoài làm HLV trưởng, chuẩn bị cho các mục tiêu gần là Giải bóng chuyền SEA V.League 2026 và Giải vô địch bóng chuyền nam châu Á năm 2026.

PHƯƠNG MINH