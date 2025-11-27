Bóng chuyền Campuchia rút lui khỏi SEA Games 33

Đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia sẽ không tham dự SEA Games 33-2025 sau khi quốc gia này quyết định rút 13 môn khỏi Đại hội năm nay tại Thái Lan.

Đội tuyển nam Campuchia sẽ vắng mặt tại SEA Games 33-2025. Ảnh: AVC

Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia quyết định không tham dự 13 môn thể thao tại SEA Games 33-2025. Trong đó, thể thao Campuchia không tham dự môn bóng chuyền.

Trước đó, Campuchia đã đăng ký nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) của SEA Games 33-2025 và đặt mục tiêu phấn đấu vào chung kết tranh HCV. Cách đây 2 năm khi là chủ nhà SEA Games 32-2023, đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia đã vào chung kết nhưng để thua Indonesia, giành HCB. Đây cũng là lần đầu tiên, bóng chuyền nam Campuchia vào chung kết tại đấu trường SEA Games.

Việc đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia rút khỏi SEA Games 33-2025 khiến cho nội dung bóng chuyền nam (trong nhà) tại Đại hội lần này chỉ còn 7 đội tham dự là Thái Lan, Lào, Việt Nam, Singapore, Indonesia, Myanmar, Philippines.

Trước đó, Ban tổ chức SEA Games 33-2025 đã bốc thăm môn bóng chuyền. Với nội dung bóng chuyền nam (trong nhà), Bảng A có Thái Lan (chủ nhà), Lào, Việt Nam và Singapore. Bảng B có Indonesia (đương kim vô địch), Myanmar, Philippines và Campuchia. Việc đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia không tham dự sẽ khiến cho Bảng B chỉ còn 3 đội.

Cách đây 3 tháng, đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia đã tham dự giải SEA V.League 2025. Sau 2 chặng của giải này, đội tuyển Campuchia đều đứng hạng 5.

Mới đây, Ban tổ chức môn bóng chuyền đã công bố lịch thi đấu chính thức SEA Games 33-2025 (khi có đội nam Campuchia). Sau khi thể thao Campuchia xin rút môn bóng chuyền tại SEA Games 33-2025, dự kiến lịch thi đấu sẽ có điều chỉnh phù hợp.

MINH CHIẾN