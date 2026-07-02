Bồ Đào Nha và Croatia: “Cuộc chiến” của hai cộng đồng tại Toronto

Có những trận cầu là cuộc chiến vì danh dự, có những trận là cuộc chiến vì sự sinh tồn. Và có những trận, như cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha và Croatia tại vòng 32 đội World Cup 2026, là sự giao thoa của những số phận, những câu chuyện di cư và tình yêu quê hương được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Thành phố Toronto đang nín thở. Không chỉ vì một trận đấu loại trực tiếp, mà bởi nó mang một ý nghĩa đặc biệt, gần gũi hơn bất kỳ địa điểm nào khác. Ngày 2 -7 (giờ địa phương), hai đội tuyển giàu thành tích châu Âu sẽ đối đầu, nhưng sân khấu của họ không chỉ là sân cỏ, mà là cả một thành phố với những cộng đồng người nhập cư đông đảo, nơi Bồ Đào Nha và Croatia có thể nói là đang thi đấu trên "sân nhà" thứ hai.

Cuộc chạm trán này mang tính biểu tượng gấp bội khi hội tụ hai tượng đài của bóng đá thế giới: Cristiano Ronaldo ở tuổi 41 và Luka Modric ở tuổi 40. Họ là hai người bạn cũ tại Real Madrid, những chủ nhân của Quả bóng Vàng, và là những người thủ lĩnh đã cống hiến trọn vẹn sự nghiệp cho màu áo quốc gia. Đêm nay có thể là đêm cuối cùng một trong số họ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cả hai đều xứng đáng có một màn chào sân hoành tráng. Và Toronto sẽ trao tặng họ điều đó.

Với cộng đồng người Bồ Đào Nha, trận đấu này là một giấc mơ. Ontario là nơi sinh sống của hơn 300.000 người gốc Bồ, tập trung đông đúc tại khu vực Greater Toronto. Những con phố trong khu phố "Little Bồ Đào Nha" sôi động đã khoác lên mình màu đỏ tươi của những chiếc áo đấu, hình ảnh Ronaldo xuất hiện khắp nơi, và không khí lễ hội tràn ngập các quán bar, nhà hàng. "Bóng đá là một phần văn hóa của chúng tôi đến mức nó luôn gắn liền với những kỷ niệm đẹp", Carina Paradela, Giám đốc Điều hành Trung tâm Văn hóa Bồ Đào Nha Canada đầu tiên tại Toronto, chia sẻ. "Nhưng tất nhiên, mọi người đều vô cùng lo lắng vì chúng tôi muốn họ thắng! Vì họ đang ở ngay bên cạnh chúng tôi, chúng tôi muốn tổ chức tiệc!"

Phía bên kia chiến tuyến, cộng đồng người Croatia cũng không kém phần cuồng nhiệt. Với gần 100.000 người, họ đã tạo nên một biển cờ ca-rô đỏ-trắng trên đường phố Toronto trong trận gặp Panama trước đó. Davor, chủ nhà hàng Croatia tại thành phố, cho biết: "Chúng tôi mong đợi người Croatia từ khắp nơi trên thế giới sẽ đổ về Toronto, vì vậy nó sẽ giống như thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi cảm thấy tự hào vì có thể chào đón đội tuyển quốc gia của mình tại Canada". Bóng đá, một lần nữa, lại là sợi dây kết nối cộng đồng, gắn kết những người con xa xứ với cội nguồn.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui và sự háo hức, câu chuyện còn có một góc nhìn khác. Cơ hội được chứng kiến các thần tượng thi đấu lại trở nên xa xỉ khi giá vé trên thị trường chợ đen đã vượt qua mức 3.000 đô la. "Với số tiền đó, tôi nghĩ tôi có thể đi du lịch Saudi Arabia để xem Ronaldo thi đấu ở đó", anh Paradela chia sẻ, cho thấy sự chênh lệch giữa tình yêu dành cho đội bóng và khả năng chi trả của người hâm mộ. Iva Grbesic, một người Canada gốc Croatia sống tại Toronto, bày tỏ sự thất vọng: "Môn thể thao này được xây dựng trên vai của những người lao động bình thường, và việc họ bị loại khỏi sân vận động vì giá cả là một sự bất công".

Dù vậy, sự kiện này đã đánh dấu một khoảnh khắc đặc biệt cho thành phố đa dạng văn hóa này. Dù chiến thắng cuối cùng thuộc về Ronaldo hay Modric, câu chuyện thực sự nằm ở sự giao thoa văn hóa, ở tình yêu bóng đá mãnh liệt của những cộng đồng xa quê. Như Grbesic nhận định: "Nó có ý nghĩa rất lớn đối với cả hai cộng đồng khi có trận đấu này... với hai cộng đồng kiều bào tuyệt vời, thực sự tôn vinh cả hai đội tuyển của họ". Còn Paradela kết luận một cách đầy tình cảm: "Một trong hai cộng đồng sẽ có một bữa tiệc lớn. Rõ ràng là tôi hy vọng đó là chúng tôi, nhưng thật thú vị khi biết rằng cộng đồng của họ sẽ rất hạnh phúc vào ngày hôm đó."

LONG KHANG