Biên Phòng MB giữ ngôi, 3 đối thủ chờ lật đổ

Biên Phòng MB đang tiến gần đến chức vô địch bóng chuyền nam quốc gia 2026 bằng phong độ gần như hoàn hảo. Với 12 trận toàn thắng và chắc chắn giữ ngôi đầu vòng bảng, đội bóng áo lính đang nắm lợi thế lớn trước vòng bán kết.

Đội Công an TPHCM hai lần dẫn trước Biên Phòng MB nhưng đã không giữ được lợi thế. Ảnh: CTP

Đáng chú ý phía sau Biên Phòng MB là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM và LPBank Ninh Bình. Có thể thấy rõ khoảng cách giữa các ứng viên chưa thực sự an toàn, khiến cuộc đua vô địch hứa hẹn còn nhiều diễn biến khó lường.

Chiến thắng 3-2 trước đội Công an TPHCM ngày 2-11 tiếp tục khẳng định bản lĩnh của Biên Phòng MB. Bị đối thủ hai lần vượt lên dẫn trước, thầy trò HLV Trần Đình Tiền vẫn biết cách trở lại bằng khả năng tổ chức lối chơi, sức mạnh trên lưới và sự tỉnh táo ở những thời điểm quyết định. Những gương mặt như Nguyễn Ngọc Thuân, Văn Duy, Thế Khải và Duy Tuyến đang tạo nên bộ khung giàu sức cạnh tranh cho nhà đương kim vô địch.

Dẫu vậy, Biên Phòng MB chưa thể chủ quan. Thể Công Tân Cảng đang nổi lên như đối trọng đáng kể nhất khi sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm, nhiều tuyển thủ quốc gia và khả năng duy trì sức ép trong những trận cầu lớn. Cuộc chạm trán giữa hai đội ngày 4-11 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt.

Các VĐV Biên Phòng MB giữ vững ngôi đầu với 12 trận toàn thắng. Ảnh: CTP

Đây là cơ hội để Thể Công kiểm chứng tham vọng cạnh tranh ngôi đầu, đồng thời gửi lời cảnh báo đến đối thủ trước vòng đấu loại trực tiếp. Với Biên Phòng MB, một chiến thắng sẽ giúp họ khép lại giai đoạn vòng bảng bằng thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh của nhà vô địch.

Công an TPHCM cũng là cái tên không thể xem nhẹ. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Hạnh có lợi thế sân nhà, lực lượng nội binh chất lượng cùng hai ngoại binh Farhan Halim (Indonesia) và Morteza Sharifi (Iran). Đáng chú ý, họ từng đánh bại Biên Phòng MB ở chung kết Cúp Hùng Vương 2026. Thất bại sít sao vừa qua có thể khiến đội chủ nhà thêm quyết tâm trong chặng cuối, nhất là khi mục tiêu giành vị trí thuận lợi trước bán kết vẫn còn nguyên.

Trong khi đó, LPBank Ninh Bình đang cho thấy khả năng cạnh tranh bằng lối chơi giàu tính tổ chức. Chiến thắng trước Hà Nội giúp đội bóng cố đô giành tấm vé cuối cùng vào bán kết. Dù phải đối diện những đối thủ có chiều sâu lực lượng tốt hơn, Ninh Bình vẫn có thể tạo bất ngờ nếu phát huy hiệu quả khả năng phòng thủ và tận dụng tốt các tình huống phản công.

Điều đáng chú ý là cuộc đua phía sau Biên Phòng MB chưa ngã ngũ. Thể Công Tân Cảng, Công an TPHCM và LPBank Ninh Bình vẫn phải tranh chấp các vị trí từ thứ hai đến thứ tư. Đội xếp thứ tư sẽ phải gặp chính Biên Phòng MB ở bán kết, trong khi hai đội xếp nhì và ba đối đầu ở nhánh còn lại.

Đội bóng Công an TPHCM nuôi hy vọng lật đổ những đối thủ lớn. Ảnh: CTP

Vì thế, hai lượt trận cuối ngày 4 và 5-11 mang ý nghĩa như những cuộc đấu sinh tử, với mỗi sự thành bại đều có thể thay đổi cục diện và con đường tiến vào chung kết.

Bán kết diễn ra ngày 7-11, chung kết và các trận phân hạng tổ chức ngày 8-11. Biên Phòng MB đang có mọi lợi thế để hướng đến chức vô địch, nhưng ba đối thủ phía sau đều có lý do để tin vào cơ hội của mình. Liệu đội bóng áo lính sẽ tiếp tục hành trình bất bại hay một đối thủ đủ sức tạo nên cú lật đổ ở thời điểm quyết định?

Hai ngày quyết định cục diện bán kết Ngày 4-11: Thể Công Tân Cảng – Biên Phòng MB; Công an TPHCM – LPBank Ninh Bình. Ngày 5-11: Biên Phòng MB – LPBank Ninh Bình; Công an TPHCM – Đà Nẵng. Bán kết thi đấu ngày 7-11; Tranh hạng ba và chung kết ngày 8-11.

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