Becamex TPHCM đi tìm điểm dừng, kết thúc giai đoạn sa sút

Trận lượt đi trên sân Thanh Hóa kết thúc với tỷ số hòa 1-1.

Hai trận liên tiếp gặp Hà Nội FC và Nam Định mới đây, đội bóng đất Thủ đều tiếp cận trận đấu rất tốt, ghi bàn từ sớm nhưng đã không bảo toàn được chiến thắng. Đó cũng là hai trận đấu mà Becamex TPHCM gặp những đối thủ có thực lực hùng hậu, nên kết quả chỉ giành được 1 điểm dù đáng tiếc nhưng cũng là kết quả chấp nhận được.

Sang vòng 21 vào chiều 2-5, mục tiêu của đội bóng đất Thủ hẳn không còn là 1 điểm như những vòng đấu trước mà hẳn là giành chiến thắng. Một trận thắng trước đối thủ cùng mình ngấp nghé ở vị trí giáp ranh với nhóm đội cuối bảng là rất quan trọng. Có thể xem đây là trận cầu “6 điểm” mà họ không được phép thua trận, thậm chí là kết quả hòa cũng không nằm trong kế hoạch của thầy trò đội chủ nhà. Phong độ ghi bàn ổn định của Việt Cường ở những trận gần đây cũng sự “tiếp lửa” của Tấn Tài, Minh Khoa, Trung Hiếu giúp hàng công của họ dần ổn định trở lại.

Ở bên kia sân, sau gần hết giai đoạn 1 gặp khó khăn về nhiều mặt, đội bóng xứ Thanh đã ổn định lại từ tâm lý thi đấu cho đến lối chơi. Cứ thi thoảng người hâm mộ đội bóng này… lên ruột trước thông tin những trụ cột rời đội, như ba cầu thủ U23 chia tay để sang Ninh Bình; mới đây là Rimario cũng nói lời tạm biệt.

Becamex TPHCM bị Nam Định chia điểm trên sân nhà ở vòng 20.

Khó khăn, nhưng Thanh Hóa đang cố gắng vượt qua với 4 điểm trong hai trận gần đây khi hòa SLNA 1-1 và thắng PVF 1-0. Đó đều là những đối thủ chính của họ trong cuộc đua trụ hạng. Chính tinh thần thi đấu của Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay buộc nhiều đội khác nhìn vào với ánh mắt e dè, và Becamex TPHCM cũng không là ngoại lệ.

Cơ hội giành 3 điểm của Becamex TPHCM trong cuộc so tài này vẫn sáng cửa hơn khi hàng công của họ hùng hậu với Alves Hugo, Minh Khoa, Việt Cường cũng tiền vệ nhập tịch Trung Hiếu. Trong khi Thanh Hóa đã không còn “máy ủi” Rimario trên hàng công, dựa nhiều vào các tiền đạo nội. Thế nên, khả năng gây bất ngờ của Thanh Hóa trong trận này không cao.

Dự đoán: 1-0

QUỐC CƯỜNG