Bế mạc giải nhảy cầu vô địch quốc gia 2025: Nỗi niềm của người làm chuyên môn

Không được sức hút như những đồng nghiệp ở môn bơi hay môn lặn, các VĐV nhảy cầu tham dự giải vô địch quốc gia 2025 khá thầm lặng bởi vắng sự cổ vũ của người hâm mộ và kết thúc tranh tài trong ngày 19-10 tại Hà Nội.

VĐV thi đấu giải nhảy cầu vô địch quốc gia 2025. Ảnh: MINH MINH

Luôn kỳ vọng khán giả cổ vũ đông đảo

Giải nhảy cầu vô địch quốc gia 2025 chính thức kết thúc sau các nội dung cuối diễn ra tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội) vào buổi trưa ngày 19-10. Khán đài vắng khán giả, những tiếng cổ vũ thưa thớt là điều dễ bắt gặp tại giải năm nay. Về chuyên môn, danh sách thi đấu giải vô địch nhảy cầu quốc gia 2025 chỉ còn 52 VĐV góp mặt tới các đội Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Ninh Bình sau khi đội TPHCM quyết định không tham dự.

Cách đây hơn 3 năm, tại khu thi đấu môn nhảy cầu của Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), khán giả đã ngồi chật kín khán đài cổ vũ sôi nổi các VĐV thi đấu. Đó là thời điểm người hâm mộ theo dõi môn nhảy cầu trong chương trình SEA Games 31 (tháng 5-2022) được tổ chức tại Việt Nam. Tuy nhiên mỗi khi môn nhảy cầu tổ chức trong chương trình thi đấu quốc gia, rất ít khán giả tới các điểm thi đấu cổ vũ.

“Nhảy cầu là môn khá đặc thù, số lượng VĐV không nhiều, số đơn vị đầu tư làm chuyên môn môn này cũng không nhiều. Vì vậy ở các mùa giải quốc gia, sự cổ vũ của khán giả là rất ít. Tuy nhiên, đây là môn của chương trình SEA Games, ASIAD và Olympic, có giá trị chuyên môn rất cao. Chúng tôi rất trân trọng các đơn vị vẫn chấp nhận khó khăn nhưng đầu tư đào tạo VĐV môn nhảy cầu”, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam – ông Đinh Việt Hùng bày tỏ.

Chia sẻ về cảm xúc, VĐV Nguyễn Tùng Dương (Hải Phòng) cho rằng mình và nhiều bạn tập luyện thi đấu môn nhảy cầu đã quen với lượng khán giả rất ít trên khán đài. “Chúng tôi đã chọn môn thể thao để thi đấu và theo đuổi nó nên vẫn thể hiện hết khả năng chuyên môn dù giải đấu của mình không có nhiều khán giả theo dõi”, VĐV Tùng Dương trải lòng. VĐV Ngô Thị Thảo (Hà Nội) đã giành HCV tại giải năm nay. Cô cho biết mình không buồn khi thiếu vắng sự cổ vũ của khán giả bởi trên hết việc đạt thành tích chuyên môn thực hiện tốt nghĩa là thi đấu thành công.

SEA Games 33 là mục tiêu quan trọng

VĐV thi đấu giải vô địch quốc gia luôn chờ đợi có thêm sự cổ vũ từ khán giả. Ảnh: MINH MINH

Thể thao Việt Nam dự kiến có tham dự môn nhảy cầu tại SEA Games 33-2025 ở Thái Lan. Chúng ta từng giành 1 HCB nội dung nữ của Bùi Thị Hồng Giang tại SEA Games 32-203. Ở SEA Games 31 tại Việt Nam, đội tuyển nhảy cầu đã giành 2 HCB và 2 HCĐ.

“Giải vô địch quốc gia 2025 là một cuộc kiểm tra quan trọng để chúng tôi nắm bắt thêm lực lượng chuẩn bị cho SEA Games 33-2025. Tất cả sẽ phụ thuộc vào nội dung chuyên môn tổ chức tại SEA Games 33-2025”, ông Đinh Việt Hùng bày tỏ thêm.

Tại giải vô địch quốc gia năm nay, Bùi Thị Hồng Giang thi đấu với nỗ lực cao nhất. Nữ VĐV này là một trong những gương mặt có chuyên môn tốt của nhảy cầu Việt Nam. Ngoài cô, nhiều VĐV khác tiếp tục giữ phong độ tốt trong giải quốc gia như Đặng Hoàng Tú, Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tùng Dương, Phương Thế Anh, Nguyễn Nam Khánh, Phạm Thị Thúy, Phạm Thị Ánh Tuyết, Ngô Thị Thảo, Nguyễn Phương Anh, PHạm Quỳnh Anh, Nguyễn Quang Anh…

Thêm một mùa giải vô địch quốc gia môn nhảy cầu kết thúc tranh tài. Từng VĐV tham dự đều có cảm xúc cho mình. Họ đã thi đấu với quyết tâm cao nhất giành thành tích cho đơn vị chủ quản. Xa hơn, các VĐV có chuyên môn tốt sẽ tìm được cơ hội góp mặt SEA Games 33-2025 tại Thái Lan.

SEA Games 33-2025 dự kiến tổ chức 4 nội dung môn nhảy cầu (3 nội dung dành cho nam (cầu mềm), 1 nội dung dành cho nữ (cầu cứng))

Kết thúc giải nhảy cầu vô địch quốc gia 2025, đội Hà Nội xếp nhất với 7 HCV, 8 HCB, 4 HCĐ. Đội Hải Phòng có vị trí thứ nhì với 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ còn hạng 3 là đội Quảng Ninh (3 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ) trong khi hạng 4 là đội Ninh Bình (1 HCB, 1 HCĐ).

MINH CHIẾN