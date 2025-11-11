Báo và Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai tổ chức 3 giải thể thao lớn năm 2026

Nhà báo Nguyễn Thị Minh Nhâm, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ

Trong đó, Giải Việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” là giải truyền thống, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Phước Long (6-1 hằng năm). Sau 30 lần tổ chức, giải đã khẳng định vị thế trong làng điền kinh Việt Nam, được công nhận là giải vô địch quốc gia từ năm 2017. Lần thứ 31, giải sẽ diễn ra ngày 4-1-2026 tại phường Phước Long, Đồng Nai, quy tụ những chân chạy hàng đầu như Nguyễn Thị Oanh, Hoàng Nguyên Thanh, Đỗ Quốc Luật, Phạm Thị Bình…

Lãnh đạo Báo và Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai và nhà tài trợ thực hiện ký kết tại buổi lễ

Cũng trong năm tới, Giải “Đồng Nai Marathon – Trường Tươi Group” tiếp tục được kỳ vọng tạo dấu ấn mạnh mẽ. Năm 2026, sự kiện sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29-11 tại phường Bình Phước và phường Đồng Xoài, dự kiến thu hút hàng chục nghìn vận động viên với các cự ly 2km (Kids run), 5km, 10km, 21km và 42km.

Song hành cùng 2 giải chạy là Giải bóng đá Nhi đồng, Cúp Báo và Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai lần thứ 21, khởi tranh vào tháng 6-2026. Đây là sân chơi quen thuộc, giàu tính nhân văn, góp phần nuôi dưỡng đam mê và phát hiện tài năng bóng đá trẻ của tỉnh.

BÙI LIÊM