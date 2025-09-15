Các môn khác

Bà Đỗ Thu Trang tạm điều hành Liên đoàn võ thuật tổng hợp TPHCM

Do Chủ tịch Liên đoàn võ thuật tổng hợp TPHCM vắng mặt nên Ban chấp hành giao quyền tạm điều hành cho Phó Chủ tịch là bà Đỗ Thu Trang.

Ông Lưu Tú Bảo đang là Chủ tịch Liên đoàn võ thuật tổng hợp TPHCM. Ảnh: HMMAF
Liên đoàn võ thuật tổng hợp TPHCM (HMMAF) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (bằng hình thức trực tuyến – online) để kiện toàn phương án nhân sự do Chủ tịch Liên đoàn, ông Lưu Tú Bảo đã vắng mặt nhiều tháng qua.

Ban chấp hành HMMAF giao quyền tạm điều hành Liên đoàn cho Phó Chủ tịch là bà Đỗ Thu Trang. Ban chấp hành và Ban thường vụ HMMAF sẽ yêu cầu ông Lưu Tú Bảo có văn bản ủy quyền điều hành đúng quy định cho bà Đỗ Thu Trang. Thời gian tạm giữ quyền điều hành của bà Đỗ Thu Trang đến tháng 3-2026.

Theo chia sẻ của đại diện HMMAF, thời gian tới, nếu Liên đoàn nhận được bất cứ kết luận nào của các cơ quan chức năng liên quan đến ông Lưu Tú Bảo, Ban chấp hành sẽ có các quyết nghị, kể cả việc đại hội bất thường bầu nhân sự Chủ tịch mới. Ông Lưu Tú Bảo được bầu là Chủ tịch HMMAF nhiệm kỳ 2022-2027.

Mới đây, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam nhiệm kỳ 2 (2023-2028) đã tổ chức hội nghị bất thường Ban chấp hành để trao đổi công tác điều hành, trong đó có sự vắng mặt của ông Lưu Tú Bảo.

Sau đó, Liên đoàn quyền Anh Việt Nam thông báo chính thức Chủ tịch Lưu Tú Bảo sang Mỹ vì công việc gia đình từ tháng 2-2025 và phải giải quyết một số việc riêng nên tạm thời chưa thể quay về Việt Nam. Đồng thời, Chủ tịch Lưu Tú Bảo ủy quyền điều hành các hoạt động của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam cho Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký – ông Nguyễn Duy Hùng đến tháng 3-2026.

“Ban thường vụ và Ban chấp hành Liên đoàn quyền Anh Việt Nam thống nhất, trong trường hợp cá nhân chủ tịch Lưu Tú Bảo nếu có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng trong nước và quốc tế về việc vi phạm pháp luật; Ban thường vụ và Ban chấp hành sẽ tổ chức Hội nghị để xin phép tổ chức Đại hội bất thường bầu Chủ tịch mới, đảm bảo việc chỉ đạo, thực hiện thông suốt mọi hoạt động của Liên đoàn quyền Anh Việt Nam đúng quy định pháp luật và vẫn đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của Liên đoàn đến hết nhiệm kỳ 2”, một trong những nội dung được Liên đoàn quyền Anh Việt Nam thông báo.

