AS Roma tiếp tục cải thiện với HLV lão làng Claudio Ranieri

Thành tích thi đấu của AS Roma đang thăng tiến dưới thời của HLV Claudio Ranieri sau chuỗi 5 trận liên tiếp bất bại.

HLV Claudio Ranieri trong trận thắng Genoa

Genoa chưa từng thất bại trên sân khách kể từ khi HLV Patrick Vieira tiếp quản vào tháng 11-2024 tới trước trận đấu với AS Roma. Nhưng đội bóng thủ đô đã đánh bại Genoa với tỷ số 3-1 rất thuyết phục. Ngoài 3 bàn thắng, cầu thủ giành giải thưởng chơi hay nhất tháng 12 Serie A là Paulo Dybala còn có pha đá phạt hàng rào đưa bóng bật xà ngang dội ra.

HLV Vieira cho rằng Genoa thất bại là điều dễ hiểu bởi vì có sự chênh lệch về trình độ giữa hai đội bóng. “Có sự khác biệt rất lớn về chất lượng đội bóng khi mà Roma được xây dựng để thi đấu ở Champions League. Genoa đã cố gắng thể hiện bản lĩnh và sự tự tin trong ít nhất một tiếng đồng hồ trước khi thủng lưới bàn thứ hai. Genoa không gượng dậy nổi sau bàn thua này và Roma tiếp tục tiến lên để có thêm một bàn thắng nữa”, ông Vieira nói.

AS Roma có sự cải thiện thành tích khá rõ dưới thời của HLV Claudio Ranieri kể từ khi nhà cầm quân 73 tuổi tiếp quản đội bóng vào cuối tháng 11-2024. Lúc ông trở lại sân Olimpico lần thứ ba, AS Roma đứng thứ 12 thì nay đã nhảy lên được vị trí thứ 9. Ấn tượng hơn nữa là AS Roma vừa trải qua chuỗi 5 trận bất bại với 11 điểm. Lần đầu tiên ở mùa giải này, Roma có được chuỗi trận kiếm nhiều điểm như vậy. Sau khi giúp những cựu binh như Mats Hummels và Leandro Paredes tìm lại cảm hứng thi đấu, ông Ranieri tạo cơ hội cho lão tướng khác là Stephan El Shaarawy hồi sinh với bàn thắng ở phút 60 trong trận đấu thứ 300 cho Roma. Tiền đạo này vào sân từ đầu hiệp hai thay cho đội trưởng Lorenzo Pellegrini chấn thương đã làm cho hàng tấn công Roma trở nên sắc nét hơn, hiệu quả hơn. Dybala cũng đã tìm được nền tảng thể lực tốt hơn với trận thứ 8 liên tiếp ra sân thi đấu mà không hề bị chấn thương.

Người hâm mộ AS Roma hối thúc ông Ranieri gia hạn hợp đồng với đội bóng sau chuỗi trận thi đấu khả quan. Ông đã tuyên bố nghỉ hưu vào cuối mùa giải trước sau khi giúp Cagliari trụ hạng thành công nhưng đã trở lại Roma với tư cách HLV tạm quyền tới cuối mùa giải. Có thông tin sau mùa giải này, ông Ranieri vẫn tiếp tục làm việc cho Roma nhưng với cương vị giám đốc (chưa rõ làm mảng nào). Nhà cầm quân 73 tuổi nói vui: “Tôi đã tuyên bố nghỉ hưu rồi lại quay về làm việc. Bây giờ, tôi không nói gì nữa và sẽ nghỉ hưu thực sự trong… tương lai”.

HOÀNG HƯNG