5 ngôi sao có thể giải cứu Man United

Man United rất khó chiêu mộ được Mbappe. Ảnh: THX

Huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford Paul Scholes đã nêu tên 5 cầu thủ mà ông tin có thể giúp Man United cải thiện sức mạnh đội hình. Đáng chú ý, danh sách này có sự xuất hiện của hai ngôi sao Arsenal là Gabriel và Declan Rice, cùng 2 ngôi sao của Real Madrid là Mbappe và Bellingham.

Mùa giải 2026-2027 đang diễn ra đầy khó khăn với Manchester United. Đội bóng của HLV Michael Carrick chỉ giành được một chiến thắng trong 9 trận đấu tại Ngoại hạng Anh và hiện đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng.

Thành tích này hoàn toàn trái ngược với mùa giải trước, khi Carrick giúp Quỷ đỏ cán đích ở vị trí thứ ba. Chính kết quả tích cực đó khiến kỳ vọng dành cho nhà cầm quân người Anh tăng cao sau khi ông được bổ nhiệm làm HLV chính thức vào mùa hè.

Tuy nhiên, phong độ sa sút của Man United mùa này khiến tương lai của Carrick bắt đầu bị đặt dấu hỏi. Những cuộc thảo luận về khả năng thay thế ông cũng dần xuất hiện.

Trong bối cảnh Manchester United tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề, Paul Scholes đã đưa ra danh sách 5 cầu thủ mà ông cho rằng có thể giúp đội bóng cải thiện chất lượng đội hình.

Gabriel

Hậu vệ người Brazil của Arsenal là cái tên đầu tiên trong danh sách. Theo Scholes, hiện không có nhiều trung vệ sở hữu chất lượng tương đương Gabriel.

Hàng phòng ngự thường xuyên bộc lộ những điểm yếu khiến Manchester United gặp khó khăn. Sự xuất hiện của Gabriel có thể giúp đội bóng củng cố tuyến dưới. Ngoài khả năng phòng ngự, trung vệ này còn đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống cố định, yếu tố có thể mang lại lợi thế cho Quỷ đỏ ở những trận đấu căng thẳng.

Jude Bellingham

Bellingham được xem là một trong những mục tiêu đáng mơ ước nhất của Scholes. Tiền vệ người Anh đang là gương mặt được nhiều đội bóng lớn săn đón sau những màn trình diễn ấn tượng tại Real Madrid.

Anh đã ghi 50 bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, nhiều hơn một bàn so với huyền thoại Zinedine Zidane.

Sau khi trưởng thành từ Birmingham City và thi đấu cho Borussia Dortmund, Bellingham vẫn chưa có cơ hội trải nghiệm Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, để thuyết phục tiền vệ này gia nhập Old Trafford, Man United sẽ phải cải thiện đáng kể vị thế của mình trong những mùa giải tới.

Man United từng mua hụt Bellingham. Ảnh: THX

Michael Olise

Từ một tài năng trẻ tại Crystal Palace, Olise đã vươn lên trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh nổi bật của bóng đá thế giới trong màu áo Bayern Munich.

Khả năng ghi bàn và kiến tạo của cầu thủ này được đánh giá cao. Scholes tin Olise có thể ngay lập tức nâng tầm chất lượng hàng công của đội chủ sân Old Trafford.

Dù vậy, khả năng Man United chiêu mộ ngôi sao người Pháp không hề dễ dàng. Nếu rời Bayern Munich trong tương lai, Olise khó có thể lựa chọn một đội bóng đang chật vật ở nhóm cuối bảng Ngoại hạng Anh.

Kylian Mbappe

Mbappe là cái tên tiếp theo trong danh sách của Scholes. Tiền đạo người Pháp tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng trong màu áo Real Madrid và đội tuyển quốc gia Pháp.

Tại bảng xếp hạng Quả bóng vàng 2026, Mbappe đứng thứ hai. Scholes cho rằng hiện tại chỉ có một cầu thủ xuất sắc hơn tiền đạo này.

Mbappe cũng đã ghi 22 bàn tại World Cup mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể giúp Real Madrid giành chức vô địch La Liga hay Champions League.

Điều đó cho thấy tài năng cá nhân chưa đủ để bảo đảm thành công tập thể. Dù vậy, Mbappe vẫn được xem là sự bổ sung chất lượng cho bất kỳ đội bóng nào, trong đó có Manchester United.

Declan Rice

Ban đầu, Scholes lựa chọn Harry Kane cho vị trí thứ năm trong danh sách. Tuy nhiên, sau đó ông thay đổi quyết định và đưa Declan Rice vào thay thế tiền đạo đang giữ kỷ lục ghi bàn của đội tuyển Anh.

Tiền vệ của Arsenal được đánh giá có thể mang đến nguồn năng lượng, khả năng kiểm soát bóng và tố chất lãnh đạo mà Manchester United đang thiếu ở tuyến giữa.

Rice cũng vừa trải qua một mùa giải thành công khi góp công giúp Arsenal giành chức vô địch Ngoại hạng Anh. Theo Scholes, đây là mẫu cầu thủ có thể nâng cao chất lượng đội hình của bất kỳ đội bóng nào.

Dù cả 5 cái tên đều là những mục tiêu rất khó tiếp cận, danh sách của Scholes cho thấy Manchester United cần một cuộc cải tổ đáng kể nếu muốn trở lại vị thế cạnh tranh những danh hiệu lớn.

PHẠM QUANG