36 đội bóng tranh tài tại Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026

Ngày 18-4, Ban tổ chức Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 đã tiến hành họp kỹ thuật và bốc thăm chia bảng cho 36 đội bóng chính thức góp mặt tại giải đấu năm nay.

36 đội bóng tranh tài tại giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau thời gian phát động, Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 ghi nhận sự hưởng ứng vượt mong đợi với tổng cộng 36 đội đăng ký tham gia, trong đó có 28 đội đến từ các học viện, trường đại học, cao đẳng và 8 đội thuộc khối trung học phổ thông. Theo đó, các đội khối đại học – cao đẳng được chia thành 8 bảng đấu, trong khi khối trung học phổ thông gồm 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm.

Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 dự kiến khai mạc vào ngày 16-5. Các trận đấu sẽ diễn ra liên tục từ ngày 16 đến 24-5 tại các địa điểm gồm: Nhà thi đấu Cụm Văn hóa – Thể thao Đông Thạnh, Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Văn Cầm và Nhà thi đấu TDTT Nhị Bình.

Đại diện các đội bóng bốc thăm chia bảng

Bên cạnh các danh hiệu tập thể như vô địch, hạng nhì, ba, tư và khuyến khích, Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng cá nhân nhằm tôn vinh những gương mặt thi đấu xuất sắc, gồm: vận động viên toàn diện, chủ công, phụ công, chuyền hai và libero xuất sắc. Đây được xem là sự động viên thiết thực, góp phần khích lệ tinh thần thi đấu của học sinh, sinh viên tham dự giải.

Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu, ông Dương Văn Hồ Vũ – Giám đốc Công ty Thiên Tân, Trưởng Ban tổ chức cho biết, việc duy trì Cúp bóng chuyền Thiên Tân không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào bóng chuyền phát triển bền vững, mà còn nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong học đường. Đồng thời, giúp cho các bạn học sinh, sinh viên có được một giải thi đấu chất lượng và chuyên nghiệp. Giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp với đội ngũ trọng tài chất lượng, tạo điều kiện để các vận động viên trẻ tự tin thể hiện tài năng.

Đáng chú ý, Cúp bóng chuyền Thiên Tân 2026 tiếp tục được tổ chức theo tinh thần phi lợi nhuận: không bán vé vào cửa và dành tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các đội tham dự như nước uống Eco Water. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn thể hiện trách nhiệm xã hội khi hỗ trợ 40 triệu đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn tại 4 xã trên địa bàn TPHCM, đồng thời trao hỗ trợ tiếp sức đến trường 20 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các bảng đấu tại giải:

NGUYỄN ANH