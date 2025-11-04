Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất lọt vào đội hình tiêu biểu của FIFPRO

Cầu thủ tuổi teen Lamine Yamal của Barcelona đã trở thành cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt trong đội hình tiêu biểu của năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) bình chọn, vừa được công bố hôm thứ Hai.

Lamine Yamal trở thành cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFPRO.

Yamal, 18 tuổi, đứng thứ 2 với 10.167 phiếu bầu cho cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha và Barcelona. FIFPRO đã lựa chọn Đội hình tiêu biểu nam thế giới trong 20 năm qua, và cầu thủ trẻ nhất trước đó lọt vào danh sách này là Kylian Mbappe, người mới 19 tuổi khi được bầu vào đội hình năm 2018 sau khi giúp tuyển Pháp vô địch World Cup. Mbappe tiếp tục được bầu chọn trong năm nay, lần thứ 6 anh góp mặt, cùng người đồng đội tại Real Madrid, Jude Bellingham. Cầu thủ đang chơi bóng tại Tây Ban Nha còn lại góp mặt trong đội hình này là tiền vệ Pedri của Barcelona.

Không có gì bất ngờ khi có đến 5 cầu thủ Paris Saint-Germain góp mặt trong đội hình, sự ghi nhận cho những đóng góp của họ giúp đội bóng Pháp lần đầu tiên trong lịch sử vô địch Champions League. Thủ môn Gianluigi Donnarumma - người sau đó đã chuyển từ PSG sang Man.City - nhận được nhiều phiếu bầu nhất với 13.609 phiếu bầu từ hơn 20.000 phiếu bầu do các cầu thủ trên toàn thế giới gửi đến, FIFPRO cho biết. Ngoài ra, Quả bóng vàng 2025 Ousmane Dembele cũng đã góp mặt cùng các hậu vệ cánh Achraf Hakimi và Nuno Mendes, tiền vệ Vitinha trong danh sách FIFPRO.

Hoàn thiện đội hình này bao gồm trung vệ đội trưởng của Liverpool, Virgil van Dijk cùng với tiền vệ Cole Palmer của Chelsea.

Trong đó Yamal, Palmer, Mendes, Vitinha, Pedri và Dembele có lần đầu tiên vinh dự góp mặt trong đội hình này.

Đội hình tiêu biểu của năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) bình chọn.

Việc bỏ phiếu bao gồm các màn trình diễn từ ngày 15-7-2024 đến ngày 3-8-2025, với các cầu thủ được yêu cầu phải tham gia ít nhất 30 trận đấu chính thức trong khoảng thời gian này. Tổng cộng, hơn 20.000 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từ 68 quốc gia đã bình chọn cho đội hình của năm. Mỗi người tham gia đã chọn ra 3 cầu thủ hàng đầu ở mỗi hạng mục: thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo.

Thủ môn, ba hậu vệ, ba tiền vệ và ba tiền đạo nhận được nhiều phiếu bầu nhất đã được chọn vào đội hình, với vị trí thứ 11 được trao cho cầu thủ có thứ hạng cao tiếp theo.

THANH TUẤN