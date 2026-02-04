Yamal ghi bàn giúp Barcelona vào bán kết Copa del Rey

Lamine Yamal và Ronald Araujo ghi một bàn trong một hiệp đấu, giúp Barcelona đánh bại đội bóng hạng 2 Albacete, đội đã gây sốc khi loại Real Madrid ở vòng 16, với tỷ số 2-1 vào thứ Ba để tiến vào bán kết Copa del Rey.

Barcelona đánh bại đội bóng hạng 2 Albacete để năm thứ 4 liên tiếp vào bán kết Copa del Rey.

HLV Hansi Flick đã không điền tên Raphinha, Gavi và Pedri vào đội hình xuất phát của Barcelona nhưng đội bóng đang dẫn đầu La Liga vẫn thể hiện sự vượt trội. Yamal đã đưa đội khách dẫn trước với cú sút chân trái từ trong vòng cấm ở phút 39 sau đường kiến ​​tạo của tiền vệ Frenkie de Jong. Đó là bàn thắng thứ 5 của anh trong 6 trận đấu gần nhất. Araujo nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu ở phút 56 sau quả phạt góc của Marcus Rashford. Đó là bàn thắng đầu tiên của trung vệ này kể từ khi nghỉ thi đấu để điều trị sức khỏe tâm thần vào năm ngoái.

Albacete bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị ở phút 84, nhưng cuối cùng đã ghi bàn 3 phút sau đó nhờ công của Javi Moreno. Trong khi bàn thắng muộn của Ferran Torres cho Barcelona cũng bị từ chối vì lỗi việt vị. Albacete suýt nữa đã gỡ hòa vài phút sau đó nhưng bị hậu vệ Gerard Martin cản phá ngay trên vạch vôi. “Chúng tôi biết trận đấu sẽ không dễ dàng”, Araujo chia sẻ. “Các trận đấu Copa del Rey không được quyết định cho đến những phút cuối cùng. Họ đã ghi được bàn thắng và việc họ dồn lên tấn công trong những phút cuối là điều bình thường. Toàn đội đã xử lý tốt tình huống. Chúng tôi đã vào bán kết và đó mới là điều quan trọng”.

Lamine Yamal ghi bàn thắng thứ 5 của anh trong 6 trận đấu gần nhất cho Barcelona.

Barcelona đã lọt vào bán kết Copa del Rey trong 4 mùa giải liên tiếp. Họ đã vô địch mùa giải năm ngoái trong trận chung kết gặp Real Madrid. Đây là chiến thắng thứ 16 của Barcelona trong 17 trận gần nhất trên mọi đấu trường, với thất bại duy nhất là trước Real Sociedad ở giải vô địch Tây Ban Nha tháng trước. Nhưng HLV Flick một lần nữa phải tiếc nuối về khả năng dứt điểm của đội mình, giống như trận thắng Elche hôm thứ Bảy.

“Đó là một trận đấu khó khăn, thực sự rất khó khăn”, Flick nói. “Chúng tôi lẽ ra có thể dễ dàng hơn nhiều vì chúng tôi đã kiểm soát trận đấu trong hiệp một và phần lớn hiệp 2. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội. Chúng tôi phải dứt điểm tốt hơn, quyết đoán hơn. Cuối cùng trận đấu rất căng thẳng, nhưng chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Chúng tôi đã thi đấu vào thứ Tư, thứ Bảy và giờ là thứ Ba. Tôi tự hào về tinh thần chiến đấu của toàn đội. Bạn phải thắng các trận đấu cúp và chúng tôi đã làm được. Chúng tôi đã vào bán kết”.

Hai trận đấu khác ở tứ kết - thi đấu theo thể thức loại trực tiếp - sẽ diễn ra vào thứ Tư: Valencia tiếp đón Athletic Bilbao và Sociedad làm khách trên sân của Alaves. Vào thứ Năm, Real Betis tiếp đón Atletico Madrid. Trận bán kết sẽ được thi đấu 2 lượt. Trận chung kết sẽ diễn ra vào tháng 4 tại Sevilla.

THANH TUẤN