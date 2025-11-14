Yamal được đề cử giải thưởng “bàn thắng đẹp nhất mùa giải”

Ngôi sao trẻ của Barcelona, Lamine Yamal đã được đề cử giải thưởng FIFA Puskas cho bàn thắng đẹp nhất mùa giải của bóng đá nam. Trong khi huyền thoại người Brazil, Marta lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng ở hạng mục nữ.

Lamine Yamal và pha ghi bàn được đề cử giải thưởng FIFA Puskas cho bàn thắng đẹp nhất mùa giải.

Bàn thắng của Yamal là vào lưới Espanyol hồi tháng Năm - một cú sút chân trái xoáy đặc trưng sau khi băng qua hàng phòng ngự đối phương từ cánh phải. Đây cũng là một bàn thắng đáng nhớ khi chiến thắng 2-0 cũng giúp Barcelona chính thức đăng quang La Liga mùa giải 2024-2025, hoàn tất ‘cú ăn 3’ quốc nội.

Những ứng cử viên cho giải thưởng dành cho nam bao gồm tiền vệ Declan Rice của Arsenal với cú đá phạt vào lưới Real Madrid ở tứ kết Champions League, và Lucas Ribeiro, người đã một mình chạy từ chấm 11m ghi bàn cho Mamelodi Sundowns trước Borussia Dortmund tại FIFA Club World Cup.

Trong khi đó, ở hạng mục nữ, Marta lọt vào danh sách đề cử cho giải thưởng được đặt theo chính tên cô - FIFA Marta. Huyền thoại 39 tuổi nhận bóng ở vòng tròn giữa sân, sau đó bứt tốc và rê bóng qua 2 hậu vệ, vượt qua thủ môn và ghi bàn vào lưới trống trong trận đấu giữa Orlando Pride và Kansas City Current. Các đề cử còn lại bao gồm cú sút xoáy của Ally Sentnor cho đội tuyển Mỹ vào lưới Colombia tại SheBelieves Cup. Tương tự là cú sút chìm của Vivianne Miedema cho đội tuyển Hà Lan vào lưới xứ Wales tại Giải vô địch bóng đá nữ châu Âu.

FIFA đã chọn ra 11 đề cử cho mỗi giải thưởng, được bình chọn theo tỷ lệ ngang nhau bởi người hâm mộ trực tuyến và một nhóm cựu cầu thủ quốc tế. Hạn chót bỏ phiếu là ngày 3-12. Hiện chưa rõ FIFA có trao giải thưởng này 2 ngày sau đó tại Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup nam 2026, được tổ chức với sự chứng kiến ​​của Tổng thống Mỹ, Donald Trump tại Washington D.C. vào ngày 5-12 hay không.

THANH TUẤN