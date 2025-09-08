Xem Andorra đá với tuyển Anh: Như một tháng chỉ toàn những chiều thứ Ba

Kế hoạch thi đấu đến từ đối thủ của tuyển Anh trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 là cố gắng ngăn bóng đá diễn ra. Một sự tồn tại đầy mệt mỏi, nhưng họ đã trở nên khá giỏi trong việc này. Điều đó cho ta thấy ở chiều ngược lại, Tam sư của HLV Tuchel đã không thể hài lòng

“Và đây là những khoảnh khắc đẹp nhất từ chiến thắng 2-0 tối nay”. Đó là thông báo của người phát thanh tại sân Villa Park, mang đầy sự hài hước khô khan đặc trưng của vùng Midlands này.

Buổi tối này là gì? Chín mươi phút tập thể dục nhẹ nhàng? Một ngày để kinh ngạc, có lẽ hơn bao giờ hết, trước sự tương phản về phong cách và cách tổ chức giữa bóng đá câu lạc bộ và bóng đá quốc tế? Đến cuối cùng, trận đấu vòng loại World Cup này giống như một buổi diễu hành tầm trung, một cuộc duyệt binh, một sự kiện tẻ nhạt.

Nhiệm vụ duy nhất là giành chiến thắng, và tuyển Anh đã thắng. Đây có lẽ là một buổi khởi động tốt cho trận gặp Serbia, vì không ai bị chấn thương. Điều thú vị nhất của trận đấu này là nó không tệ, không kinh khủng, cũng không phải một sự xúc phạm. Nó chỉ đơn giản là không đáng nhớ, như một khối vật chất không có kết cấu, như một tháng chỉ toàn những chiều thứ Ba buồn tẻ, đơn điệu

Khoảnh khắc đáng chú ý duy nhất đến ở phút 65, khi Andorra hơi lơi lỏng trong việc cản trở, để lại khoảng trống bên cánh phải của Anh cho Reece James thực hiện một đường chuyền xoáy đẹp mắt. Declan Rice đánh đầu đưa bóng vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0.

Còn lại, đây là... gì chứ? Một trận đấu hay với Andorra trông như thế nào? Phải có bàn thắng. Các bàn thắng phải đến đều đặn, không để thời gian cho những tiếng thở dài hay cảm giác mặt trời đang lặn. Vì đây là trận đấu của tuyển Anh, tại Villa Park đã đầy ắp khán giả khi bắt đầu, một nơi vui vẻ, sôi động.

Eberechi Eze ra sân ở vị trí số 10, được tự do lùi sâu, pressing cao, dạt cánh, thậm chí là bày một bộ ấm trà trên tấm thảm picnic, bất cứ điều gì mang lại sự đa dạng. Anh ấy năng nổ lúc đầu. Nhưng việc xuyên thủng hai hàng rào đầy người tĩnh lặng là một nhiệm vụ kỳ lạ, độc đáo. Eze đã bao giờ phải làm điều này bao nhiêu lần? Phút 24, anh tham gia vào pha phối hợp dẫn đến đường chuyền của Noni Madueke bị hậu vệ đối phương vô tình phản lưới nhà.

Sau đó, Anh rơi vào trạng thái liên tục đập vào bức tường phòng ngự, toàn bộ trận đấu bị nén lại trong khoảng không gian 30 mét trước khung thành Andorra. Madueke chơi tốt, ít nhất là trông anh ấy có vẻ thích thú. Elliot Anderson xử lý bóng tốt và không ngại trải nghiệm. Harry Kane chạm bóng 12 lần trong 90 phút. Anh ấy gần như không tồn tại, như thể hóa thành khí.

Và thực sự, Andorra mới là tâm điểm. Họ hầu như không làm gì ngoài việc bóp nghẹt và cản trở. Nhưng khi Anh đang đứng thứ tư thế giới, đây có thể được coi là kết quả sân khách tốt nhất của Andorra kể từ thất bại 0-2 trước nhà vô địch thế giới Pháp vào tháng 10- 1998.

Đây không chỉ là một đội bóng kỳ lạ, mà còn là một khái niệm kỳ lạ, một ý niệm kỳ lạ về thể thao. Toàn bộ chiến thuật của Andorra là ngăn bóng đá diễn ra. Điều này dễ hiểu. Họ có dân số nhỏ thứ năm trong số các quốc gia thành viên UEFA. Họ ở đây chỉ để khẳng định tư cách là một lá cờ và một đường biên giới. Là Andorra là làm nền, là chất độn bóng đá, một đạo cụ cần thiết, như một chiếc bánh sừng bò bằng nhựa trên chương trình buổi sáng. Từ phút đầu, Andorra chỉ muốn trận đấu dừng lại, toàn bộ trận đấu là một cuộc phản kháng chống lại sự tồn tại của hoạt động này. Nhưng họ vẫn phải tham gia. Ngay từ những giây đầu, họ kéo, đẩy, cản, và chen lấn. Anh giành được một quả đá phạt ngay khi trận đấu bắt đầu, và ba lần bóng được lăn lệch khỏi người sút phạt, một màn “chơi bẩn” xuất sắc, không sợ hãi.

Koldo Álvarez đã làm HLV Andorra 15 năm. Ông mất 49 trận để có chiến thắng đầu tiên. Andorra chỉ ghi bàn trong 2/25 trận gần nhất. Đội duy nhất họ thường xuyên đánh bại là Liechtenstein. Có lẽ họ chỉ cần mang tinh thần Liechtenstein vào mọi trận đấu, nhảy múa như thể ai cũng là Liechtenstein.

Nhưng vẫn có một tầm nhìn, một mục tiêu. Andorra giờ đây đã học được cách phòng ngự, để rất giỏi trong việc thua một cách đáng kính, dù theo cách khiến cuộc sống dường như vô nghĩa. Lần thua đậm gần nhất là 0-7 trước Bồ Đào Nha cách đây năm năm. Nhìn họ, bạn tự hỏi buổi tập của họ trông như thế nào. Họ có cần bóng không? Hay khung thành? Họ có cần ở cùng một nơi không? Các chàng trai, cứ ra công viên và chen lấn ai đó.

Cuối cùng, những gì diễn ra ở đây không liên quan gì đến những khoảnh khắc sẽ định nghĩa thời gian của Thomas Tuchel với đội tuyển Anh. Nhiệm vụ là tìm cách đánh bại Pháp, Tây Ban Nha hoặc tương tự trong một trận knock-out. Đó là điều Anh thường thất bại.

Nhưng nói rằng Anh không học được gì từ trải nghiệm này là không công bằng. Họ học về sự nhẫn nại, và về những giới hạn kỳ lạ nhưng đáng khích lệ của trò chơi này. Andorra có thể là những tay nghiệp dư bị vượt xa một cách nực cười. Nhưng đây vẫn là một trận bóng đá, Anh vẫn phải tìm cách để đánh bại họ dù muốn hay không, chán hay hưng phấn.

HLV Tuchel đôi lúc dường như bối rối với công việc này. Đây là người dành cả đời để suy nghĩ quá mức về bóng đá, giờ phải đối mặt với việc đơn giản hóa bóng đá, thực dụng, đơn sơ, vỗ vai, và hy vọng. Có lẽ đã có những dấu hiệu nhỏ. Anderson là một lựa chọn tốt. Tuchel phát biểu tốt sau trận. Và ngay cả một chiến thắng như thế này, một chiến thắng chết chóc, một chiến thắng phải chịu đựng, vẫn là một chiến thắng.

